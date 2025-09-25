متجر جديد لـ "أبل" في العين والخامس بالإمارات

افتتح أول متجر رسمي لشركة "أبل" في العين، والخامس في دولة الإمارات، أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 25 سبتمبر.
واحتفلت شركات التكنولوجيا العملاقة بالافتتاح بتصفيق مدوٍ، ورحبت بالزوار بالهتافات العالية أثناء دخولهم.
يمكن للعملاء استكشاف مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي تقدمها Apple، واستلام الطلبات من متجر Apple عبر الإنترنت، وتلقي إرشادات مخصصة، والمشاركة في جلسات Today at Apple.
وقالت ديدري أوبراين، نائب الرئيس الأول لقطاع التجزئة والموارد البشرية في شركة آبل: "نحن سعداء بافتتاح متجر آبل في الجيمي مول، أول متجر لنا في العين، في الوقت المناسب مع وصول أحدث جيل من هواتف آيفون - تشكيلة منتجاتنا الأكثر ابتكاراً على الإطلاق".
"يعتبر الاتصال هو جوهر كل ما نقوم به في Apple Retail، ولا يمكن لأعضاء فريقنا الانتظار لمساعدة العملاء من جميع أنحاء Garden City وخارجها على اكتشاف وتجربة جميع منتجات Apple، بما في ذلك أحدث طرازات iPhone وApple Watch Series 11 وAirPods Pro 3."
وفي مركز أبل الجيمي التجاري، يمكن للعملاء شراء أحدث المنتجات، بما في ذلك جهاز MacBook Pro المزود بمعالجات عائلة M4، وجهاز iPad Pro مع Apple Pencil Pro، وApple Watch Series 11، بالإضافة إلى الملحقات مثل AirPods Pro 3 الجديدة.
يمكن للعملاء تجربة خدمات وعروض البيع بالتجزئة المتوفرة فقط في Apple مثل جلسات التسوق الشخصية مع المتخصصين وخيارات التمويل الشهرية والترقية من خلال برنامج Apple Trade In.
من خلال برنامج "اليوم في آبل" التعليمي المجاني من آبل، ندعو العملاء لمعرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من أجهزة آبل. تلتزم آبل بدعم الطلاب وتحسين حياتهم أثناء سعيهم للحصول على تعليم جيد.
من خلال هذه الجلسات التعاونية داخل المتجر، سيتمكن الطلاب والزوار من جميع الخلفيات من تعميق فهمهم لتكنولوجيا آبل، مع التركيز على شغفهم في الوقت نفسه. سيضم البرنامج مجموعة مختارة من الجلسات التي تقدمها آبل في مجالات التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والفن والتصميم، والموسيقى، والبرمجة.