متجر جديد لـ "أبل" في العين والخامس بالإمارات

افتتح أول متجر رسمي لشركة "أبل" في العين، والخامس في دولة الإمارات، أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 25 سبتمبر.

واحتفلت شركات التكنولوجيا العملاقة بالافتتاح بتصفيق مدوٍ، ورحبت بالزوار بالهتافات العالية أثناء دخولهم.

يمكن للعملاء استكشاف مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي تقدمها Apple، واستلام الطلبات من متجر Apple عبر الإنترنت، وتلقي إرشادات مخصصة، والمشاركة في جلسات Today at Apple.

وقالت ديدري أوبراين، نائب الرئيس الأول لقطاع التجزئة والموارد البشرية في شركة آبل: "نحن سعداء بافتتاح متجر آبل في الجيمي مول، أول متجر لنا في العين، في الوقت المناسب مع وصول أحدث جيل من هواتف آيفون - تشكيلة منتجاتنا الأكثر ابتكاراً على الإطلاق".