متاجر "بوتري بارن وويست إلم" في دبي وأبوظبي تغلق أبوابها في ديسمبر

ستغلق متاجر التجزئة المنزلية الشهيرة في الإمارات، "بوتري بارن وويست إلم"، مواقعها في دبي وأبوظبي، حيث يتلقى العملاء رسائل "وداع".
أكد مسؤول في مركز الاتصال لـالخليج تايمز أن آخر يوم للتشغيل لفرع "دبي هيلز مول" سيكون في 8 ديسمبر، بينما ستغلق ياس مول في أبوظبي وجزيرة المارية في 25 ديسمبر.
في وقت سابق من هذا العام، بدأت العلامات التجارية لشركة ويليامز-سونوما، إنك، ويست إلم، بوتري بارن، وبوتري بارن كيدز، في تقليص عملياتها في المنطقة، حيث أغلقت فرعها في دبي مول في يوليو ووقفت عملياتها في البحرين في مارس.
شاركت ويست إلم رسالة وداع مع العملاء: "بقلب مثقل، نعلن عن إغلاق متجر ويست إلم في دبي هيلز مول. من الأثاث الحديث إلى التصاميم الملهمة التي حولت منازلكم، كانت رحلة رائعة. شكراً لجعلنا جزءاً من حياتكم."
أرسلت بوتري بارن أيضاً رسائل مشابهة. ولـ"قول وداعاً"، يُقال إن المتاجر تجري تخفيضات تصل إلى 80 في المائة على كل شيء في المواقع المقرر إغلاقها في ديسمبر؛ كما سبق إغلاق دبي مول تخفيضات في اللحظة الأخيرة.
أعلنت العلامات التجارية أنها ستغلق، لكنها لم تقدم سبباً محدداً للإغلاق. وقد تواصلت الخليج تايمز للحصول على تعليق.
في الشرق الأوسط، تدير مجموعة الشايع جميع مراكز التجزئة الثلاثة، كما تدير العديد من العلامات التجارية العالمية الأخرى في المنطقة.