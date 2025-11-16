متاجر "بوتري بارن وويست إلم" في دبي وأبوظبي تغلق أبوابها في ديسمبر

في وقت سابق من هذا العام، بدأت العلامات التجارية لشركة ويليامز-سونوما، إنك، ويست إلم، بوتري بارن، وبوتري بارن كيدز، في تقليص عملياتها في المنطقة، حيث أغلقت فرعها في دبي مول في يوليو ووقفت عملياتها في البحرين في مارس.