مبنى من 15 طابقاً باستخدام 200 روبوت في أبوظبي

تواصل دولة الإمارات دفع حدود الابتكار في مجال تطوير العقارات، وهذا المبنى الجديد الذي يتم إنشاؤه في أبوظبي يُعدّ دليلاً واضحًا على ذلك.
إذا كنت تعتقد أن بناء ناطحة سحاب متعددة الطوابق يستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، فإن شركة «إيجل هيلز أبوظبي» ستجعلك تعيد التفكير في ذلك.
تم بناء مبنى مكوّن من 15 طابقًا، من دون استخدام الخرسانة، في غضون 12 يومًا فقط، بمشاركة 200 روبوت عملت بدقة متناهية على تركيبه.
نشر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، مقطع فيديو يُظهر كيف تم «تجميع» المبنى في وقت قياسي. ويُظهر مقطع الفيديو بتقنية التصوير السريع أن البناء وصل إلى ارتفاع 12 طابقًا في اليوم الرابع، مع إضافة مزيد من الطوابق خلال الأيام التالية.
يُظهر الفيديو رافعات تقوم بجلب وحدات منفصلة يتم وضعها فوق بعضها البعض لبناء الطوابق، بحيث يتم «تجميع» المبنى بدلاً من تشييده باستخدام الخرسانة.
ويُعد مشروع «إيجل هيلز» مبنى موفراً للطاقة بنسبة 100٪، ومعزولاً صوتياً، ومصنوعاً بتقنيات مستقبلية متطورة. ووصف الفيديو المشروع بأنه «اختراق في عالم البناء المعياري الحديث».
شاهد:
كما عقدت شركة «إيجل هيلز» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شراكة مع بلدية مدينة العين لكشف فصل جديد ومؤثر في مسيرة واحة العين، حيث تُعيد تقديم واحدة من أعرق المواقع التاريخية في دولة الإمارات كوجهة هادئة ومميزة على مدار العام.
ومن خلال دمج الطعام والطبيعة والترفيه في تجربة متكاملة للزوار، يقدم المشروع تجارب طعام خارجية فريدة تُطلّ على المساحات الخضراء الغنّاء، إلى جانب مساحات مشتركة صُممت بعناية فائقة.