مبنى من 15 طابقاً باستخدام 200 روبوت في أبوظبي

كما عقدت شركة «إيجل هيلز» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شراكة مع بلدية مدينة العين لكشف فصل جديد ومؤثر في مسيرة واحة العين، حيث تُعيد تقديم واحدة من أعرق المواقع التاريخية في دولة الإمارات كوجهة هادئة ومميزة على مدار العام.