مباراة الهند وباكستان في كأس الأبطال 2025 قد تقام في دبي

ومع ذلك، لم يلعب فريق الهند أي مباراة في باكستان منذ عام 2006، بسبب التوترات السياسية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، كان فريق الهند يواجه فريق باكستان في ملاعب خارج البلاد - ولطالما كانت الإمارات العربية المتحدة في كثير من الأحيان هي الخيار الأمثل.