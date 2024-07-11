مباراة الهند وباكستان في كأس الأبطال 2025 قد تقام في دبي
لم تتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة أو الهند الغربية لحضور كأس العالم هذا العام؟ لا تقلق، قد تحظى بفرصة لمشاهدة مباراة كأس الأبطال 2025 هنا في دبي!
ومن المقرر أن يواجه منتخب الهند للكريكيت نيوزيلندا وبنغلاديش وغريمه اللدود باكستان في مرحلة المجموعات.
ومع ذلك، لم يلعب فريق الهند أي مباراة في باكستان منذ عام 2006، بسبب التوترات السياسية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، كان فريق الهند يواجه فريق باكستان في ملاعب خارج البلاد - ولطالما كانت الإمارات العربية المتحدة في كثير من الأحيان هي الخيار الأمثل.
لذلك، يمكن للمقيمين الحصول على فرصة لمشاهدة الفرق الكبيرة وهي تتنافس على الهواء مباشرةً.
ورفض مجلس الإمارات للكريكيت التعليق على الأمر. ومع ذلك، سيكون لدى الهيئة الوقت الكافي لتجهيز الملاعب بعد انتهاء دوري تي 20 الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير من العام المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ هذه البطولة المرموقة في 19 فبراير 2025.
في وقت سابق، صرح مصدر من مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند لصحيفة ANI أنّ فريق الهند للكريكيت لن يسافر إلى باكستان لبطولة كأس الأبطال 2025 وسيطلب من المجلس الدولي للكريكيت إقامة مبارياته. لذا، إذا وافق المجلس الدولي للكريكيت، فيمكن للهند أن تلعب مباريات دور المجموعات في المركز الحضري.