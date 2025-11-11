مبادرة "موعد غرامي أعمى مع كتاب" تثير فضول زوار معرض الشارقة للكتاب

تحتوي بعض الكتب على أغلفة صفحة أولى غير جذابة، لكن القصص بداخلها قد تكون لا تُنسى؛ بعضها يحتوي على أغلفة آسرة، لكن محتواها قاتم. في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تجذب كومة غير واضحة من الكتب المغلفة بالورق البني والمربوطة بالخيط الزوار الذين يجرؤون على شراء كتاب دون معرفة ما سيحصلون عليه في النهاية. إن مفهوم "موعد غرامي أعمى مع كتاب"، في جناح دار "ليتل بوفين" للنشر، يتحدى القراء للتحرر من الحكم على الكتب بناءً على أغلفتها.