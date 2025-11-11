مبادرة "موعد غرامي أعمى مع كتاب" تثير فضول زوار معرض الشارقة للكتاب

تحتوي بعض الكتب على أغلفة صفحة أولى غير جذابة، لكن القصص بداخلها قد تكون لا تُنسى؛ بعضها يحتوي على أغلفة آسرة، لكن محتواها قاتم. في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تجذب كومة غير واضحة من الكتب المغلفة بالورق البني والمربوطة بالخيط الزوار الذين يجرؤون على شراء كتاب دون معرفة ما سيحصلون عليه في النهاية. إن مفهوم "موعد غرامي أعمى مع كتاب"، في جناح دار "ليتل بوفين" للنشر، يتحدى القراء للتحرر من الحكم على الكتب بناءً على أغلفتها.
قال هانيس ميدانسيلي، مدير مبيعات الجناح، إن الفكرة التي يحاول الجناح نقلها هي عدم الحكم على الكتاب من غلافه؛ وبدلاً من ذلك، قال إنها تساعد الزبائن المترددين على اختيار الكتب بشكل عفوي.
قال: "الشيء الجيد في الموعد الغرامي الأعمى هو أن بعض الزبائن لا يعرفون بالضبط ما بالداخل. إنهم يبنون رأيهم على تيك توك. لذلك، نحن نفكر في الطريقة الجيدة لبيع الكتاب، (غير متأثرين بوسائل التواصل الاجتماعي)".
جميع الكتب مستقلة، مما يعني أنها ليست جزءًا من سلسلة ويمكن قراءتها دون أي مرافقة. وهي تشمل أنواعًا مختلفة تتراوح من الرومانسية، إلى الغموض، والإثارة، والجريمة، والخيال. هناك خياران للشراء: 35 درهمًا للغلاف الورقي الخفيف و 45 درهمًا للغلاف المقوى.
وقال ميدانسيلي إن هذه المنتجات تحظى بشعبية بين زوار معرض الشارقة للكتاب، حيث تم بيع 50% من الدفعة بالفعل بحلول يوم الاثنين. وأضاف أنه في وقت سابق خلال معرض الرياض الدولي للكتاب، اختفت كومة كتب "الموعد الأعمى" بالكامل في غضون ثلاثة أيام.
المفهوم ليس جديدًا، من الناحية الفنية. توفر متاجر كتب أخرى في الإمارات العربية المتحدة، مثل Prelovedbooksuae و BookWorld، خيار شراء كتب دون ذكر عنوانها، بل النوع الأدبي فقط. وذكر مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2024 عن مكتبة محلية مستقلة في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة تبيع "كتب الموعد الأعمى" قبل ثماني سنوات.
وقال ميدانسيلي إن معظم الكتب يتم اختيارها بعناية من قبل الموظفين بناءً على الأنواع الموجودة بالفعل على الرفوف. وهم يأخذون في الاعتبار الإصدارات القديمة والجديدة، بالإضافة إلى الكتب التي يعتقدون أنها ستكون مناسبة لمعظم الأعمار.
تلقى مدير الجناح تعليقات من أشخاص يقولون إنهم يقدرون المبادرة، مضيفًا: "إنهم يخبروننا بأن الموعد الأعمى جيد. حتى لو لم يكن العنوان والغلاف جيدين، فإن المحتوى بالداخل، أي القصة، رائع جدًا".