مبادرة مجتمعية تحتفي بالمواليد الجدد وترسخ قيم التكافل في الإمارات

تحتفي منصة جديدة تحمل اسم "نيو بورن" "UAE BORN" بمواليد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع المواطنين والمقيمين معاً للمشاركة في فرحة الحياة الجديدة.
تم إنشاء هذه المبادرة من قبل ياسر بن محمد، وهو صانع محتوى حاصل على درجة الماجستير في الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة. وقد تم تطويرها كمشروع شخصي وتطوعي، مما يعكس شغفه بالمشاركة المجتمعية.
من خلال خبرته الإعلامية التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان ومشارعيه في مجالات الإبداع والتسويق عبر المؤثرين، أدرك ياسر وجود فرصة لإنشاء شيء ذي قيمة للعائلات في الإمارات.
استُمدت الفكرة من تقليد إماراتي قائم يسمى "جنازة الإمارات"، حيث يشارك المجتمع معلومات حول المتوفين، مما يتيح للناس تقديم التعازي والمشاركة في مراسم الجنازة والدفن.
وأوضح ياسر: "لدينا هذا التقليد الجميل حيث نتكاتف في الأوقات الصعبة. فكرت، لماذا لا ننشئ شيئاً مشابهاً للاحتفاء بالحياة بدلاً من ذلك؟ إنها مناسبة جميلة تجمع المواطنين والمقيمين، وأردنا الاحتفال بالحياة من خلالها".
بدءاً من عام 2026، وكجزء من مبادرة أوسع تركز على الأسرة، تدعو "نيو بورن" أي شخص لديه مولود جديد للتواصل مع المنصة وتقديم معلومات عن طفله.
تقوم المنصة بعد ذلك بنشر هذه المعلومات، ويمكن لأفراد المجتمع تقديم تبريكاتهم والمشاركة في نشر الأخبار السارة.
وقال ياسر: "يمكن لأي شخص لديه مولود جديد التواصل معنا وتقديم بيانات الطفل. نقوم نحن بمشاركة هذه التفاصيل، ويمكن للجميع تهنئتهم عبر المنصة ومشاركتهم فرحتهم. إنها مناسبة مجتمعية جميلة، وكل عائلة تحتفل بها بطريقتها الخاصة".
تحقق من المنصة أدناه:
تتضمن المنصة أيضاً قسماً فريداً يسلط الضوء على الشخصيات البارزة – بما في ذلك الإعلاميين، والمبدعين، والعلماء، وأفراد المجتمع المعروفين، الذين وُلدوا في الإمارات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وأوضح ياسر: "أضفنا قسماً نذكر فيه أحياناً الأشخاص المعروفين في المجتمع والذين وُلدوا في الإمارات. بدلاً من الاكتفاء بقول 'عيد ميلاد سعيد'، نحن نقدر أنه في مثل هذا اليوم، وُلد صانع محتوى شهير، أو عالم، أو شخصية بارزة أخرى في بلدنا. هذا يربطنا بتراثنا المشترك".
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط "نيو بورن" للتوسع في تقديم محتوى تعليمي ومعلوماتي حول تربية الأطفال، ورعاية الوالدين، وأنظمة الدعم المجتمعي. وتهدف المنصة إلى أن تصبح مرجعاً شاملاً لمختلف مراحل الحياة الأسرية.
وقال ياسر: "نريد أن تكون هذه المنصة مرجعاً للجميع – سواء كانوا مقبلين على الزواج، أو متزوجين حديثاً، أو ينتظرون مولوداً. نريد توفير معلومات حول رعاية الأطفال، والتربية، والدعم المجتمعي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وبهذه الطريقة، نجمع كل هؤلاء الأشخاص في مكان واحد".
وأضاف: "لقد قمنا بتنظيم كل شيء وإنشاء نماذج يمكن للناس من خلالها التسجيل وتقديم المعلومات التي يرغبون في مشاركتها في منشوراتنا. ومع مرور الوقت، نأمل في تطوير المزيد من الأفكار وتقديم محتوى أكبر للمجتمع".
يمثل إطلاق "نيو بورن" نهجاً جديداً لتعزيز القيم الأسرية والمشاركة المجتمعية في الإمارات، مما يخلق مساحة مخصصة حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الالتقاء للاحتفاء بالحياة الجديدة والمشاركة في بهجة المواليد الجدد.