مبادرة مجتمعية تحتفي بالمواليد الجدد وترسخ قيم التكافل في الإمارات

وأوضح ياسر: "أضفنا قسماً نذكر فيه أحياناً الأشخاص المعروفين في المجتمع والذين وُلدوا في الإمارات. بدلاً من الاكتفاء بقول 'عيد ميلاد سعيد'، نحن نقدر أنه في مثل هذا اليوم، وُلد صانع محتوى شهير، أو عالم، أو شخصية بارزة أخرى في بلدنا. هذا يربطنا بتراثنا المشترك".