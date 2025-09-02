مبادرة لتوفير 7 آلاف فرصة عمل للاجئين والشباب النازحين في الدول العربية

في مبادرة جديدة تركز على “الوظائف بدلاً من المساعدات”، أُطلق برنامج يهدف إلى توفير التدريب وفرص التوظيف لما يقارب 7,000 شاب وشابة، على أن تكون نصف هذه الفرص مخصصة للنساء، في كل من الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا.
هذه المبادرة هي ثمرة شراكة بين مؤسسة عبد الله الغرير (AGF) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
سيُزوّد البرنامج المشاركين بمهارات سوق العمل، ومهارات اللغة الإنجليزية للأعمال، والوعي المالي، ودعم ريادة الأعمال. ويقود صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عملية التنفيذ، بالتعاون مع غلوكالشيفت، وبالتنسيق مع مشروع "ألف نجمة ونجمة" التابع لمؤسسة التمويل الدولية، لإشراك أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وخلال حفل الإطلاق ضمن أعمال منتدى وظائف للجميع (Jobs4All) المقام في دبي، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير:
"الفرص لا تُمنَح وإنما تُبنى. هذه المبادرة تهدف إلى تعبئة أصحاب العمل، والمؤسسات التعليمية، والمستثمرين، والمجتمعات حول هدف مشترك، وهو بناء فرص عيش كريمة وقادرة على الصمود أمام تقلبات البيئات الهشة."
صُممت هذه المبادرة لتلبية احتياجات الشباب اللاجئين والنازحين داخليًا والمهمشين في الدول العربية الهشة، حيث لا تزال معدلات البطالة من بين الأعلى عالميًا. وصرحت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، هالة شيخ روحو، بأن الشراكة تُعالج تحديًا مُلحًا.
في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يسعى النازحون قسراً جاهدين للتغلب على ظروف صعبة للغاية. وتفخر مؤسسة التمويل الدولية بشراكتها مع مؤسسة عبد الله الغرير في هذه المبادرة المهمة، بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الخاصة لتوسيع نطاق الحصول على المهارات والوظائف التي توفر فرصاً لكسب العيش الكريم.
يجمع مشروع "ألف نجمة ونجمة" التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي أُطلق عام ٢٠٢٤، شركات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان لتوفير آلاف الوظائف وفرص التدريب للفئات المهمشة. ومن خلال الدعم الاستشاري، يُساعد المشروع أصحاب العمل على دمج النساء والشباب وذوي الإعاقة والمجتمعات النازحة في قواهم العاملة.
المبادرة تمثل تحولًا مهمًا من تقديم المساعدات المؤقتة إلى بناء فرص مستدامة، من خلال تدريب وتأهيل آلاف الشباب في المنطقة العربية، مما يسهم في تعزيز فرص العمل ودمج الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع والاقتصاد.