مبادرة "ساند": دعم غذائي مستدام للأسر المحتاجة بدبي

أطلقت دبي مبادرة جديدة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، تحت مسمى مبادرة "ساند"، حيث سيتم إنشاء وقف خيري مستدام لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

ويتكون الوقف من مبنى سكني يقع في منطقة دبي الجنوب ويضم 40 شقة موزعة على خمسة طوابق ومواقف للسيارات.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع، الذي تبلغ قيمته 30 مليون درهم، إيرادات بنسبة 8%، والتي ستستخدم لتمويل بطاقات ساند - بقيمة 1000 درهم لكل منها - والتي يمكن استخدامها لشراء المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع.