مبادرة "ساند": دعم غذائي مستدام للأسر المحتاجة بدبي
أطلقت دبي مبادرة جديدة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، تحت مسمى مبادرة "ساند"، حيث سيتم إنشاء وقف خيري مستدام لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
ويتكون الوقف من مبنى سكني يقع في منطقة دبي الجنوب ويضم 40 شقة موزعة على خمسة طوابق ومواقف للسيارات.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع، الذي تبلغ قيمته 30 مليون درهم، إيرادات بنسبة 8%، والتي ستستخدم لتمويل بطاقات ساند - بقيمة 1000 درهم لكل منها - والتي يمكن استخدامها لشراء المواد الغذائية الأساسية للأسر المستفيدة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع.
وأطلقت مؤسسة الأوقاف وأمانات القُصّر بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، المبادرة من خلال منصة المساهمات المجتمعية في دبي «جود».
ومن خلال مبادرة بطاقة ساند، يستطيع المستفيدون إجراء عمليات الشراء من المنافذ المشاركة، حيث تم حتى الآن توزيع 3 آلاف بطاقة ساند بقيمة 3 ملايين درهم لدعم الأسر المحتاجة.
إن هذا الوقف هو مشروع مجتمعي مفتوح للمساهمة من كافة قطاعات المجتمع. ويمكن للأفراد مثل رجال الأعمال والمحسنين، فضلاً عن الكيانات الخاصة والحكومية، المساهمة في هذا العمل الخيري المستدام لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض باستمرار.
وقالت سعادة حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: "تجسد مبادرة ساند قيم التعاون والتضامن المتأصلة في مجتمعنا. ومن خلال إنشاء هذا الوقف الخيري، نسعى إلى العمل بشكل جماعي لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الهمم وذوي الدخل المنخفض. هدفنا المشترك هو تحسين نوعية حياتهم والمساعدة في التخفيف من التحديات التي يواجهونها".
وأشاد علي محمد المطوع الأمين العام لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي بالتعاون المثمر مع هيئة تنمية المجتمع، مؤكداً أن هذا الجهد المشترك يعزز المبادرات الخيرية والوقفية في الإمارة. وأعرب المطوع عن ثقته في أن المجتمع سيتكاتف خلف وقف ساند من خلال التبرعات عبر منصة جود: "المبادرة تهدف إلى خلق استثمار دائم لتمويل بطاقات ساند لتقديم الدعم الغذائي المستدام للمحتاجين".