مبادرة زفاف جماعي إماراتية لـ 54 عريساً في غزة لتخفيف أعباء الحرب

تكريماً للعيد الوطني لدولة الإمارات (يوم الاتحاد) المقبل، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر مبادرة زفاف جماعي في قطاع غزة، تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف الأعباء عن العائلات الغزاوية بعد عامين من الحرب التي دمّرت القطاع.

المشروع، الذي يحمل اسم "ثوب الفرح"، سيساعد 54 عريساً في القطاع على الزواج، تزامناً مع احتفالات الإمارات بالعيد الـ 54 للاتحاد.

يمكن للراغبين في التسجيل في المشروع القيام بذلك عبر رابط مخصص على موقع عمليات "الفارس الشهم 3"، تحت قسم المشاريع والمساعدات.

يجب على المتقدمين استيفاء شروط الأهلية للمشاركة في البرنامج. وللاستفادة منه، يجب أن يستوفي العرسان الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية الفلسطينية ومقيماً دائماً في قطاع غزة. يجب أن يكون المتقدم خاطباً ولديه عقد زواج رسمي مؤرخ قبل 1 نوفمبر 2025، مع إعطاء الأولوية لمن كانت فترة خطوبتهم هي الأطول. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 27 عاماً، باستثناء العائل الذي ليس له معيل آخر (الناجي الوحيد من العائلة). يجب أن يكون المتقدم أعزباً (غير متزوج). يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً للزواج ولائقاً طبياً وعقلياً. يجب ألا يكون المتقدم موظفاً لدى أي جهة حكومية، ويجب أن يكون من ذوي الدخل المنخفض (الأسر الفقيرة أو المتضررة من الحرب الأخيرة). يجب على المتقدم الالتزام الكامل بإرشادات المشاركة في الحفل الجماعي والتعليمات الصادرة عن اللجان المختصة في عملية "الفارس الشهم 3". يجب على المتقدم الالتزام بحضور الفعاليات الرسمية للمبادرة والمشاركة في التوثيق الإعلامي.

تفتح فترة التسجيل للمبادرة يوم الأحد 16 نوفمبر، وستغلق يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.

يمكن للمرشحين المؤهلين التسجيل عن طريق ملء النموذج عبر الرابط المخصص.