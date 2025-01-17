مبادرة رائعة في دبي: بازار التجار الصغار

ومن بين النجوم اللامعين في البازار الفتاة "باكتي فينكاتيش هيغدي" البالغة من العمر 13 عاماً، والتي تبيع منتجات صديقة للبيئة. باكتي، وهي طالبة في مدرسة دبي العامة بالشارقة، حصلت على العديد من الجوائز لنشاطها البيئي وروحها الريادية الإبداعية. ومؤخراً، حصلت على جائزة الشباب العالمية - جائزة التغيير البيئي 2024 من مشروع "ليجاسي" في لندن.