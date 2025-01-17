مبادرة رائعة في دبي: بازار التجار الصغار
ادخل إلى مركز الواحة للتسوق على طريق الشيخ زايد في أي يوم سبت وستجد وجوهاً ملائكية رائعة وابتسامات حماسية في استقبالك. يعرض هؤلاء الباعة الصغار بشغف كنوزهم - من الحلي واللوحات والقرطاسية إلى النباتات والكتب والألعاب والمزيد. إنهم يقدمون مجموعة واسعة من العناصر الساحرة - كل ذلك بأسعار معقولة بشكل لا يصدق.
هذا هو "بازار التجار الصغار"، وهي مبادرة رائعة تعمل على رعاية جيل جديد من رواد الأعمال - الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 16 عاماً - والذين يتعلمون أساسيات الأعمال والإبداع والاستقلال.
تقدم هذه المبادرة المجتمعية غير الربحية منصة فريدة من نوعها حيث يمكن للعقول الشابة عرض منتجاتها المصنوعة يدوياً، وتزيين طاولاتها، والتواصل مع الجمهور - كل ذلك أثناء تطوير مهارات الحياة الأساسية.
ومن بين رواد الأعمال المتحمسين صانع الصابون "إيزان آفاق" البالغ من العمر 11 عاماً، والمقيم في عجمان، والطالب في الصف الخامس في مدرسة "هابيتات" بالجرف. بدأت مغامرته قبل ثلاث سنوات عندما تلقى مجموعة أدوات لصنع الصابون كهدية. وما بدأ كهواية تحول بسرعة إلى شغف.
وأمضى إيزان ساعات طويلة في مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية على موقع يوتيوب، وتجربة المكونات، وإتقان حرفته. وفي سن الثامنة، شارك في فعالية رواد الأعمال المستقبليين التي نظمتها بلدية دبي، حيث عرض صابونه العضوي. وكانت هذه الفعالية بمثابة بداية رحلته كرائد أعمال صغير.
يستخدم إيزان، الذي يكسب نحو 2500 درهم شهريًا من هذا المشروع، أرباحه لتمويل حبه للكتب وقطع الليغو. كما يدخر من أجل تعليمه، ويساهم في الأعمال الخيرية.
وقالت والدته بفخر لصحيفة خليج تايمز : "أصبح إيزان أكثر اجتماعية وثقة. يتحدث مع الكبار بسهولة، وهي مهارة ستفيده طوال حياته. لقد أنشأنا له حسابًا مصرفيًا منفصلاً"، وأضاف عبد مناف.
وإلى جانب بيع الصابون، يدير إيزان ورش عمل لصناعة الصابون للأطفال. ويقول: "من المدهش أن نرى أطفالاً آخرين متحمسين لصنع شيء بأيديهم. والآن، حتى شقيق إيزان الأصغر ألمير، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، يقدم يد المساعدة من حين لآخر".
ومن بين النجوم اللامعين في البازار الفتاة "باكتي فينكاتيش هيغدي" البالغة من العمر 13 عاماً، والتي تبيع منتجات صديقة للبيئة. باكتي، وهي طالبة في مدرسة دبي العامة بالشارقة، حصلت على العديد من الجوائز لنشاطها البيئي وروحها الريادية الإبداعية. ومؤخراً، حصلت على جائزة الشباب العالمية - جائزة التغيير البيئي 2024 من مشروع "ليجاسي" في لندن.
كيف بدأت
نشأت فكرة سوق التجار الصغار خلال جائحة كوفيد-19، وهي الفترة التي كان الأطفال فيها محصورين في منازلهم، وملتصقين بالشاشات، ومتلهفين للمشاركة الهادفة.
"روان عدنان الزغير"، مهاجرة فلسطينية تعيش في دبي منذ عام 2010، سعت إلى إيجاد طريقة لجمع الأطفال في نشاط منتج ومثري.
قالت روان: "كان الأطفال محصورين في المنزل، وأردت أن أبتكر شيئًا يبعدهم عن الشاشات ويساعدهم على تحسين مهاراتهم الاجتماعية. وهنا خطرت لي فكرة إنشاء سوق خاص بالأطفال".
في شتاء عام 2021، انطلق البازار الأول كحدث خارجي مؤقت في مردف سيتي سنتر. وقد شجعت الاستجابة الهائلة من الآباء وحماس المشاركين الصغار روان على جعل البازار حدثًا دائمًا.
وفي حين أن العديد من الأماكن تتطلب تراخيص تجارية وإجراءات شكلية، وجدت روان بطلاً في "أواسيس مول"، الذي قدم لها بسخاء مساحة مجانية إلى جانب الطاولات والكراسي.
ومنذ ذلك الحين، ازدهر البازار، حيث يقام كل يوم سبت في أواسيس مول. وقد بدأ البازار بـ 28 مشاركًا فقط، ثم توسع ليشمل أكثر من 700 من رواد الأعمال الشباب.
وقالت روان لصحيفة خليج تايمز : "كان الدعم الذي تلقيناه من إدارة المركز التجاري مذهلاً. لقد سمح لنا ذلك بإنشاء بيئة داعمة حيث يمكن للأطفال التعلم والنمو والتألق".
أكثر من مجرد سوق
الآن، أصبح سوق التجار الصغار أكثر من مجرد سوق. إنه تجربة تعليمية تزود الأطفال بالمهارات العملية والوعي المالي. كما يساعد التفاعل مع العملاء الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية.
وأشارت روان إلى أن "فرصة عرض مواهبهم تحفزهم على العمل بجدية أكبر والتفكير بشكل إبداعي، مما يعزز الإنتاجية والحماس. وكثيراً ما يخبرني الآباء عن مدى نمو ثقة أطفالهم ونضجهم بسبب البازار".
وفي الوقت نفسه، تبيع ابنتاها مريم وسلمى النباتات، بل وأدارتا ورش عمل لصنع النباتات. وتقول روان بفخر: "إنهما توفران المال الذي تجنيانه وتخططان وتضعان ميزانية للمشتريات المستقبلية. ومن الرائع أن نرى هذا الانضباط المالي فيهما".
كيفية المشاركة
المشاركة في البازار مجانية، وهي مفتوحة لجميع الأطفال من سن 6 إلى 16 عامًا، ويمكن للأهالي تسجيل أبنائهم بالتواصل مع روان عبر صفحتها على الانستغرام أو عبر مجموعات الواتس آب التي تديرها باللغتين العربية والإنجليزية، والفعالية القادمة ستكون في 18 يناير في قرية ميدوز.