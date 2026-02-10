مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا" تعزز الاستدامة البيئية في دبي

في خطوة تعكس قيم التراحم الإماراتي الأصيل وتترجم مفهوم الاستدامة إلى سلوك مجتمعي ملموس، أطلق بنك الإمارات للطعام، المنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا". وتهدف المبادرة التي تحتضنها "الحديقة القرآنية" حتى 12 فبراير الجاري، إلى تحويل الأحياء السكنية (الفرجان) إلى مراكز فاعلة للحد من هدر الغذاء ودعم الأمن الغذائي.
خلية نحل تطوعية لتعزيز ثقافة العطاء
بمشاركة 150 متطوعاً، تحول موقع المبادرة إلى ورشة عمل وطنية كبرى؛ حيث يتوزع المتطوعون بين تسجيل التبرعات، استقبال الأهالي، تنظيم وإعداد السلال الغذائية من فائض الطعام، وصولاً إلى تقديم ورش توعوية تثقيفية. ولا تقتصر المهمة على "الجمع والتوزيع"، بل تمتد لتشمل غرس ثقافة الاستهلاك الرشيد وتوقيع "التزام حفظ النعمة" مع أفراد المجتمع.
رسالة شاملة من قلب الأحياء
وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن اختيار "الفرجان" كمنطلق للمبادرة يحمل أبعاداً عميقة، قائلة: "نسعى من خلال هذه السلسلة من المبادرات إلى إحداث أثر مستدام يبدأ من الفرد والأسرة. هدفنا ليس فقط إدارة فائض الطعام، بل تغيير المفاهيم والممارسات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات واعية تدعم البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل النفايات المحولة إلى المطامر".
إنسان، بيئة، ومجتمع
تستند المبادرة إلى رؤية متكاملة تحقق عدة مستهدفات:
إنسانياً: تعزيز قيم التراحم عبر توزيع فائض الطعام على المستحقين بالتعاون مع الجهات الخيرية.
بيئياً: الحد من الهدر الغذائي وتحييد الفائض عن مسار الطمر لدعم الاستدامة البيئية.
اجتماعياً: رفع الوعي بالثقافة الاستهلاكية الصحيحة وإشراك الأطفال في أنشطة تفاعلية تغرس فيهم قيم المسؤولية.
تتجسد قوة المبادرة في تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تضم قائمة الشركاء بلدية دبي، وشركة ADNH للتموين، إلى جانب مجموعة من الجمعيات الخيرية وشركات التغليف والنقل. وتأتي هذه الشراكات لتعكس نجاح البنك في فتح قنوات تواصل فعّالة تخدم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في مجالي العمل الإنساني والريادة البيئية.