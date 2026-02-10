مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا" تعزز الاستدامة البيئية في دبي

وأكدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن اختيار "الفرجان" كمنطلق للمبادرة يحمل أبعاداً عميقة، قائلة: "نسعى من خلال هذه السلسلة من المبادرات إلى إحداث أثر مستدام يبدأ من الفرد والأسرة. هدفنا ليس فقط إدارة فائض الطعام، بل تغيير المفاهيم والممارسات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات واعية تدعم البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل النفايات المحولة إلى المطامر".