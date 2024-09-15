مبادرة جديدة في دبي لتعزيز البحث العلمي والابتكار
حصل برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار على دفعة كبيرة مع الإعلان عن مبادرة جديدة يوم الأحد 15 سبتمبر.
وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع X، أن المبادرة الجديدة ستمول وتدعم البحث والتطوير والابتكار.
وكتب على موقع X: "إن البحث والتطوير يشكلان عنصرين أساسيين لنجاح المدن والدول والاقتصادات. وتتمثل رؤيتنا في أن تصبح دبي واحدة من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء من خلال تقديم التمويل والبنية الأساسية والأطر التنظيمية اللازمة لدفع التقدم في مجال البحث العلمي".
وقال سموالشيخ حمدان بن محمد إن هذه المبادرة ستوفر المنح والموارد الأساسية لتحويل المشاريع الرائدة والأفكار الطموحة إلى واقع في دبي.
وقال "إننا نتوقع مساهمات متميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والدولية ومؤسسات البحث من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم".
ويحدد برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار أولويات دبي في مجال البحث والتطوير والابتكار، وينظم المشاريع والمبادرات والتشريعات، فضلاً عن التمويل والاستثمار في هذا المجال. كما يهدف إلى زيادة الإنفاق المحلي على مثل هذه المشاريع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في إطلاق وتمويل مشاريع البحث والتطوير.
ويدعم البرنامج رؤية دبي المستقبلية في إيجاد حلول قائمة على المعرفة والابتكار لأهم التحديات المحلية والعالمية وزيادة إنتاجية القطاعات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة لتعزيز قيمتها الاقتصادية. كما يحدد البرنامج التغييرات الجذرية المهمة وسبل معالجتها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب قطاعات جديدة لديها القدرة على تعزيز مرونة اقتصاد دبي.