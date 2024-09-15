مبادرة جديدة في دبي لتعزيز البحث العلمي والابتكار

ويحدد برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار أولويات دبي في مجال البحث والتطوير والابتكار، وينظم المشاريع والمبادرات والتشريعات، فضلاً عن التمويل والاستثمار في هذا المجال. كما يهدف إلى زيادة الإنفاق المحلي على مثل هذه المشاريع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في إطلاق وتمويل مشاريع البحث والتطوير.