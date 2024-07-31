مبادرة تمنح عمال الإمارات فرصة أداء العمرة مجاناً
بدأ كل شيء عندما سألت "صوفيا سارة عداس" عاملة التنظيف في نادي اللياقة البدنية الخاص بها سؤالاً بسيطاً: "لو كان لديك كل أموال العالم، ماذا ستفعلين؟". فقالت عاملة النظافة خديجة: "سأذهب للعمرة".
وقد تأثرت المغتربة السعودية وعائلتها برد خديجة الصادق، وقرروا تحويل حلمها إلى حقيقة وفاجأوها برحلة عمرة جواً مدفوعة التكاليف بالكامل، وكانت التجربة بمثابة تحول حقيقي بالنسبة لخديجة، وأشعلت فكرة في ذهن صوفيا.
ومن وحي قصة خديجة، قررت صوفيا في أبريل 2023، إطلاق مبادرة لإرسال عمالة أخرى في رحلات العمرة. وبدءاً من أبريل 2024، أرسلت مبادرة "U4LW" خمس حافلات، بمعدل 49 عاملاً لكل حافلة، على أن تنطلق الحافلة السادسة يوم السبت 3 أغسطس. وحتى الآن، حظي 211 عاملاً من ذوي الياقات الزرقاء من دبي بفرصة أداء العمرة مع مساعدة من مبادرة صوفيا.
وأدركت صوفيا، مؤسسة "عمرة لأجل العمال" Umrah4LaborWorkers ومديرة شركة Deloitte الشرق الأوسط، أن هؤلاء الأفراد الذين يعملون بجد يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الوسائل اللازمة للوفاء بهذا الالتزام الديني المهم، وتعتقد أن إتاحة الفرصة لهم لأداء العمرة يمكن أن يكون له تأثير عميق على حياتهم وإيمانهم.
وسرعان ما اكتسبت مبادرتها اندفاعاً، وبدأت في التواصل مع العمال الآخرين، ومنحتهم الفرصة للشروع في هذه الرحلة التي ستغير حياتهم، وكانت الاستجابة ساحقة، حيث أعرب العمال من مختلف الخلفيات والصناعات عن امتنانهم الهائل وحماسهم لاحتمال القدرة على الوفاء بهذا الالتزام الروحي.
وقد غمرت العاطفة والتقدير العديد من العمال الذين تم اختيارهم للمبادرة. "محمد رفيق"، مشغل الآلات الذي تم اختياره، شارك أفكاره: "الحمد لله على هذه التجربة المباركة والرائعة في حياتي كلها. للذهاب إلى مكة وأداء العمرة".
وقال "محمد فايزان"، عامل كهرباء قال: "الوقت الذي قضيناه في مكة والمدينة، سنتذكره لبقية حياتنا".
وقال" أنور جبير"، سائق كريم، الذي أتيحت له فرصة أداء العمرة مع المبادرة: "أنا سعيد للغاية لأنني حققت أعظم رغبة في قلبي".
وتعتبر رحلة العمرة، التي تستمر ثمانية أيام ليلتان منها في المدينة المنورة وثلاث ليال في مكة، تجربة غيرت حياة الكثيرين، حيث تسمح رحلة الحافلة التي تستغرق 24 ساعة للعمال بالترابط وإعداد أنفسهم روحيا للرحلة المقبلة.
لم تحقق هذه المبادرة الأحلام الروحية للعمال ذوي الياقات الزرقاء فحسب، بل غيرت حياتهم أيضاً. وقالت صوفيا لخليج تايمز : "رد الفعل كان مدهشاً، مقابل 1500 درهم فقط، أصبح حلمهم حقيقة". "إنهم يرشدون ويشجعون العمال الآخرين خلال هذه العملية، وكمية الأدعية التي يرسلونها إلى فريقنا لا يمكن قياسها."
حتى مع وظيفتها بدوام كامل، تفكر صوفيا دائماً في طرق لتحسين مبادرتها. وقالت: "أريد التوسع وتحقيق أحلام المزيد من الناس". ولهذا السبب تغادر الحافلات المتجهة إلى العمرة دائماً في أيام السبت - يوم إجازة صوفيا - حيث تخصص هذا اليوم لضمان سير العملية بسلاسة.
معايير برنامج العمرة هي أولئك الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، ولديهم راتب يتراوح بين 2000 درهم إلى 2500 درهم. وفي عام 2024، أرسل البرنامج 163 عاملاً في الفترة من 14 أبريل إلى 15 مايو. وتطمح صوفي إلى إرسال مليون عامل من ذوي الياقات الزرقاء إلى العمرة.
وتخطط الشركة أيضاً لإرسال حافلة للعاملات بمجرد حصولهن على عدد كافٍ من المتقدمين.
وتبلغ تكلفة الباقة 1500 درهم للشخص الواحد، تقدمها منصة المبادرة لكل من يرغب في إهداء باقة العمرة لعامل عامل. ويشمل ذلك إجراءات التأشيرة، والتأمين الطبي، والنقل، والإقامة، والوجبات، وملابس الإحرام، وتوجيه مرشدي العمرة ذوي الخبرة.