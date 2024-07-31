مبادرة تمنح عمال الإمارات فرصة أداء العمرة مجاناً

بدأ كل شيء عندما سألت "صوفيا سارة عداس" عاملة التنظيف في نادي اللياقة البدنية الخاص بها سؤالاً بسيطاً: "لو كان لديك كل أموال العالم، ماذا ستفعلين؟". فقالت عاملة النظافة خديجة: "سأذهب للعمرة".

وقد تأثرت المغتربة السعودية وعائلتها برد خديجة الصادق، وقرروا تحويل حلمها إلى حقيقة وفاجأوها برحلة عمرة جواً مدفوعة التكاليف بالكامل، وكانت التجربة بمثابة تحول حقيقي بالنسبة لخديجة، وأشعلت فكرة في ذهن صوفيا.