مبادرة "تداوي" الخيرية تعالج 300 مريض أسبوعياً

يواصل فريق من الأطباء وطاقم التمريض المتطوعين تقديم الفحوصات والعلاجات الطبية المجانية للمرضى أسبوعياً من مختلف أنحاء الدولة.

وقرر البرنامج الإنساني "تَداوي بالرحمة تُداوي"، الذي أطلقته مجموعة "تداوي" للرعاية الصحية في دبي خلال شهر رمضان الماضي، مواصلة مبادرته على مدار العام، حيث يستقبل المرضى كل يوم جمعة في مركز تداوي الصحي في ديرة بدبي.

وقد عالجت مجموعة تداوي للرعاية الصحية أكثر من 1000 مريض محتاج منذ شهر رمضان وتستمر في استقبال أكثر من 300 مريض كل يوم جمعة.