مبادرة تؤكد نجاح زراعة الخضروات والفواكه بالإمارات

بالنسبة لسيلفيا البالغة من العمر 12 عامًا، فإن الزراعة جزء من حياتها، وهي هواية اكتسبتها من شغف والديها بالزراعة. وفي إطار حرصها على توسيع معرفتها بممارسات الزراعة الحديثة، انضمت سيلفيا إلى والديها في فعالية "من المزرعة إلى الحصير" التي أقيمت يوم السبت في منتجع المزرعة العضوية في سويحان، أبو ظبي.