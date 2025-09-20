مبادرة إنسانية: سيدة في دبي تنقذ القطط الضالة بتغييرات بسيطة

عندما دهست سيارة قطتين في غضون 24 ساعة فقط في مجمعها السكني المغلق بدبي، علمت تشيكو سينغ أنه يجب عليها التحرك. فبدلاً من مجرد الحداد على الخسارة، قررت اتخاذ إجراء - حيث تواصلت مع الشركة المطورة للمجتمع للدفع باتجاه تغييرات من شأنها أن تجعل الحي أكثر أمانًا، خاصة للقطط.

استجاب المجتمع، وكانت الاستجابة سريعة. تم تركيب مطبات سرعة جديدة، وخُفضت السرعة القصوى إلى 20 كم/ساعة، وأُضيفت كاميرا شرطة عند المدخل الرئيسي للطريق.

قالت تشيكو، التي لديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في رعاية الحيوانات وقضت سنوات في إنقاذ ودعم الحيوانات الضالة: "لقد حطم قلبي أن أرى قطتين تقتلان فجأة في الشوارع التي نعيش فيها. هذه الحيوانات هي جزء من مجتمعنا، ولها أسماء، وكثير منا يطعمها ويعتني بها كل يوم".

وأضافت لـ"خليج تايمز": "عندما تواصلتُ، لم أكن متأكدة مما يمكن توقعه. لكن الشركة المطورة تصرفت بسرعة، وهذه الخطوات أحدثت بالفعل فرقًا". وتابعت: "بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق بالقطط فقط. فإبطاء حركة المرور يجعل المجتمع بأكمله أكثر أمانًا - للأطفال الذين يلعبون في الخارج، وللعائلات التي تمشي كلابها، وللحيوانات الضالة التي تشاركنا شوارعنا".

لطالما عملت تشيكو ومقيمون آخرون على استقرار عدد القطط، حيث يمولون برامج "الإمساك - التعقيم - الإطلاق" من جيوبهم الخاصة ويقيمون محطات لإطعام القطط بعيدًا عن الطرق. لكن القيادة المتهورة داخل المجمعات السكنية المغلقة ظلت تهديدًا.

وأضافت: "ما حدث هنا يظهر أن صوتًا واحدًا يمكن أن يحدث فرقًا. آمل أن ترى المجتمعات الأخرى في دبي هذا كنموذج، لأنه بتغييرات صغيرة يمكننا منع العديد من المآسي".

تذكرت حالة ظلت عالقة في ذهنها - قطة صغيرة بعمر أسبوعين أطلقت عليها اسم "توينكل"، التي تُركت لتموت بعد حادث دهس وفرار. "رأيت السائق يسرع بعيدًا ولم يكن لدي حقيبة حمل معي، لذا وضعتها في كيس بلاستيكي صغير وأسرعت بها إلى الطبيب البيطري. لو تأخرت نصف ساعة، ربما لم تكن لتبقى على قيد الحياة".

كانت "توينكل" تعاني من نزيف داخلي، وتلف في الرئة، وصدمة في العين أثرت على بصرها ومستويات الأكسجين لديها، ولكن بفضل أسابيع من التغذية بالحقنة والعناية، نجت - وتم تبنيها في نهاية المطاف داخل نفس المجتمع.

وقالت: "كانت واحدة من المحظوظات للغاية. الكثير من الحيوانات الأخرى تزحف بعيدًا وتموت من الألم، ولا يتم العثور عليها أبدًا. والسائقون لا يتوقفون تقريبًا أبدًا، بل يغادرون ببساطة، تاركين الحيوانات تعاني".