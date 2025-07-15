مبادرة إنسانية تبرد عزيمة عمال التوصيل وسط لهيب الصيف

مع حلول فصل الصيف الحارق في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة زون لخدمات التوصيل حملةً مميزة بعنوان "تغلب على الحر مع زون لخدمات التوصيل"، تهدف إلى توفير الراحة والطمأنينة لعمال التوصيل المجتهدين في الدولة. تستمر هذه المبادرة حتى 15 سبتمبر 2025، وتقدم آيس كريم وعصائر مجانية لعمال التوصيل في دبي وأبوظبي والشارقة والمدن الرئيسية الأخرى، بغض النظر عن الشركة التي يعملون بها.

تتمحور الحملة حول رسالة بسيطة لكنها مؤثرة: اللطف لا يعرف حدودًا. من خلال هذه البادرة، لا تساعد "زون" الركاب على الاسترخاء خلال نوبات عملهم الطويلة فحسب، بل تُطلق أيضًا حوارًا أوسع حول التعاطف والاحترام والتقدير لمن يحافظون على سلاسة سير العمل في أنظمة اللوجستيات وتوصيل الطعام في البلاد.

تم وضع سيارات "زون" ذات العلامات التجارية الخاصة في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لتكون بمثابة مراكز تبريد حيث يمكن لسائقي التوصيل التوقف لتناول مشروب منعش أو آيس كريم، وأخذ قسط من الراحة الذي يحتاجونه بشدة. وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا لشموليتها، حيث ترحب بالسائقين من جميع الشركات بنفس القدر من الود والاحترام.

قال شهيد نديم، مؤسس شركة "زون لخدمات التوصيل": "هذه المبادرة لا تقتصر على مجرد التغلب على الحر، بل هي تجسيدٌ للاحترام والتقدير والوحدة. كل سائق توصيل، بغض النظر عن شركته، يُسهم في تحسين سير العمل في مدننا. إنهم يستحقون الدعم والاحتفاء."

انتشرت الحملة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمون صورًا ومقاطع فيديو للركاب وهم يستمتعون بوجباتهم، وأشادوا بقيادة زون وقيمها. وحظي وسم #BeatTheHeatWithZone باهتمام واسع في الأوساط المحلية، حيث تدفقت الرسائل المؤثرة من الركاب والزبائن على حد سواء. قال علي، أحد الركاب، والذي يعمل مع شركة توصيل أخرى: "خلال أربع سنوات من عملي كسائق توصيل، لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. شعرت بالاحترام، ليس فقط كعامل، بل كإنسان أيضًا".

لطالما دعمت شركة زون لخدمات التوصيل قواها العاملة، لكن هذه الحملة تُمثل توسعًا ملحوظًا في جهودها من خلال إشراك ركاب إضافيين خارج أسطولها. وصرحت مهرين، الرئيسة التنفيذية لشركة زون لخدمات التوصيل: "نحن لا نبني شركة فحسب، بل نبني مجتمعًا. من خلال هذه الحملة، نُثبت أن القيادة الحقيقية تعني رعاية الناس - ليس فقط موظفيك، بل جميع الناس".

بفضل الاستجابة الواسعة، أعلنت شركة زون أن الحملة ستستمر خلال أشهر الصيف المزدحمة، وتجري حاليًا محادثات مع شركات محلية وعلامات تجارية للمشروبات لتوسيع نطاقها وتأثيرها. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز ثقافة الرعاية والشمولية في قطاع التوصيل.

في عصرٍ تُسيطر عليه المقاييس والهوامش الربحية، تُبرز مبادرة "زون" كتذكيرٍ بالإنسانية التي تُحرك كل عملية توصيل. وتُسلّط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، لا سيما في بلدٍ يُعرف بمعاييره العالية في الخدمات والبنية التحتية. ومن خلال وضع الناس في المقام الأول، لم تُحسّن "زون لخدمات التوصيل" علامتها التجارية فحسب، بل قدّمت أيضًا مثالًا رائعًا على التعاطف في العمل.