مبادرة إنسانية إماراتية تُنقذ الأمهات والأطفال الأفغان

عندما أنجبت شازيا محمدي طفلها السابع مؤخرًا، مثّل ذلك لحظة تاريخية - ليس فقط لعائلتها، بل لآلاف الأمهات الأفغانيات مثلها - اللواتي أصبحن الآن يحصلن على رعاية طبية منقذة للحياة من خلال مبادرة إنسانية تقودها الإمارات.
قالت شازيا: "في السابق، كان علينا أن نلد في المنزل فقط. لكن هذه العيادة القريبة من منزلنا كانت نعمة". وأشار زوجها، رمضان، إلى أنها كانت تجربتهم الأولى للحصول على رعاية طبية احترافية بعد ست ولادات سابقة في المنزل.
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تشكر شازيا ورمضان مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، وهي مشروع مشترك بين الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد وشركة تنوير للاستثمارات في أفغانستان. تُدير المبادرة 10 عيادات في سبع ولايات أفغانية، تخدم أكثر من 100 ألف شخص من خلال مشروع يؤثر على الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف.2
توفر شبكة الرعاية الصحية التابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد رعاية الأمومة، وخدمات التوليد الطارئة، ورعاية الأطفال، وتطعيمات مجانية.3 يخدم كل مرفق أكثر من 100 مريض يوميًا، مع رعاية حساسة ثقافيًا يقدمها موظفون مدربون محليًا.
إلى جانب الرعاية الصحية، دعمت المبادرات التعليمية التابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد أكثر من 20 ألف طفل منذ عام 2010، حيث قدمت برامج لمحو الأمية، والحساب، والتوعية الصحية. وفقًا لقيادة المبادرة، تُقدم مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد حلولًا وتأثيراً من خلال توفير الرعاية الصحية، والوظائف، والتعليم.
قال ميواند جابارخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، لـ "الخليج تايمز": "تعمل هذه الركائز الثلاث معاً لخلق استقرار على المدى الطويل. يوفر التوظيف من خلال مشاريعنا الاجتماعية دخلاً موثوقاً للعائلات، مما يدعم الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم."
منذ عام 2010، وظفت مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد أكثر من 8000 أفغاني في قطاعات تشمل دعم الرعاية الصحية، والزراعة، ونسج السجاد. يُنشئ البرنامج فرص عمل مستدامة مع ضمان حصول الأطفال على التعليم وحصول العائلات على الرعاية الطبية.
وأضاف جابارخيل: "التأثير تحويلي. يوفر التوظيف الدخل، ولكن الأهم من ذلك، أنه يجلب الكرامة والاستقرار والأمل. يمكن للعائلات إرسال أطفالها إلى المدرسة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والتحكم في مستقبلهم."
يفرض العمل في أفغانستان تحدياته الخاصة بسبب البيئة الجيوسياسية. قال جابارخيل: "كان التحدي الأكبر هو العمل في ظل عدم اليقين الحالي في أفغانستان"، مضيفاً: "التحولات السياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات في البنية التحتية تجعل من الصعب الحفاظ على الاتساق."
يبقى التكامل الثقافي جوهريًا لطريقة عمل مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد. "التفاهم الثقافي متأصل في كل جانب من جوانب عملنا، نحن نتشاور مع شيوخ المجتمع، ونوظف فرقًا محلية، ونصمم برامج تتناغم مع التقاليد والقيم الأفغانية."
وقد ألهم نجاح البرنامج خطة توسع أوسع. وأشار جابارخيل: "على مدى الخمسين عامًا القادمة، نهدف إلى توسيع نطاق وصولنا إلى البلدان الأخرى المحتاجة."
وقد توسعت مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد بالفعل إلى تنزانيا وزنجبار، وتتطلع إلى إحداث تأثير في أجزاء أخرى من العالم.