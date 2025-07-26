مبادرة إنسانية إماراتية تُنقذ الأمهات والأطفال الأفغان

عندما أنجبت شازيا محمدي طفلها السابع مؤخرًا، مثّل ذلك لحظة تاريخية - ليس فقط لعائلتها، بل لآلاف الأمهات الأفغانيات مثلها - اللواتي أصبحن الآن يحصلن على رعاية طبية منقذة للحياة من خلال مبادرة إنسانية تقودها الإمارات.

قالت شازيا: "في السابق، كان علينا أن نلد في المنزل فقط. لكن هذه العيادة القريبة من منزلنا كانت نعمة". وأشار زوجها، رمضان، إلى أنها كانت تجربتهم الأولى للحصول على رعاية طبية احترافية بعد ست ولادات سابقة في المنزل.

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