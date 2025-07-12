مبادرة إماراتية تطلق حملة كبرى لتوفير حفاضات وحليب الأطفال للأسر المتعففة

أطلقت مبادرة "أمل الإمارات" غير الربحية حملة جديدة بعنوان "تحدي 5 آلاف أمل" لجمع وتوزيع 5000 عبوة من الحفاضات وحليب الأطفال والفوط الصحية – وهي ثلاث من أكثر المستلزمات التي تطلبها العائلات ذات الدخل المنخفض في الإمارات بشكل عاجل.

تهدف الحملة، التي بدأت في 5 يوليو، إلى تقديم إغاثة فورية للنساء والأطفال في جميع أنحاء الإمارات. ستستمر طوال شهر يوليو وربما حتى الصيف. وحتى الآن، تم جمع حوالي 100 عبوة من هذه المستلزمات الأساسية، ويستمر التوزيع بناءً على الطلبات الواردة.

يمثل إطلاق الحملة الذكرى الخامسة لمبادرة "أمل الإمارات"، التي بدأت في يوليو 2020 خلال جائحة كوفيد-19. بدأت المبادرة في البداية كجهد صغير على صفحة فيسبوك لمساعدة عائلة واحدة في دبي، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح مجتمعًا يضم ما يقرب من 15000 عضو ودعمت أكثر من 20000 عائلة على مستوى الدولة.

البداية

قالت المؤسسة آبي قادوم: "بدأت أمل عندما تلقيت رسالة حول عائلة تكافح لتوفير مستلزمات الأطفال الأساسية. في غضون دقائق من مشاركة الرسالة مع الآخرين، تم تسليم كل ما تحتاجه العائلة. جعلتني هذه اللحظة أتساءل: إذا كان بإمكاننا مساعدة عائلة واحدة بهذه السرعة، فكم عدد العائلات الأخرى التي تكافح بصمت؟"

وأضافت: "لم نهدف إلى بناء منظمة. لقد كانت مجرد فعل واحد، رسالة واحدة. واستمرت في النمو."

تهدف الحملة الحالية إلى جمع ثلاثة أصناف محددة: الحفاضات، الحليب الصناعي، والفوط الصحية. تم تحديد هذه الأصناف كأكثر المستلزمات الأساسية المطلوبة شيوعًا من قبل العائلات التي تتواصل مع المبادرة.

أوضحت قادوم أن هذه الأصناف باهظة الثمن ولا يمكن تمديدها أو استبدالها، على عكس احتياجات المنزل الأخرى. "إذا وصلنا إلى 5000 عبوة من الحفاضات، فهذا يعني أن 2500 عائلة ستتلقى إمداد شهر كامل. و5000 علبة حليب صناعي تعني أن 1250 رضيعًا سيحصلون على الحليب لمدة شهر كامل،" شرحت.