مبادرات محمد بن راشد: رؤية مستقبلية لمحاربة الفقر وتعزيز المعرفة

في هذا اليوم، أعلن سموه قائلاً: "يواجه العالم العربي تحديات هائلة. لن نغض الطرف عن منطقتنا، سنقدم دعمنا وننشر الأمل بين شبابنا."

وتهدف مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إلى الوصول إلى أكثر من 130 مليون شخص في العالم العربي وإحداث تأثير إيجابي من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، بدءاً من الصحة ومحاربة الأمية والفقر، وصولاً إلى توفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم. كما صُممت المبادرات للعمل بالتوازي مع تطوير جيل جديد من القادة العرب الشباب من أجل تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الابتكار.