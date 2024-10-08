مبادرات جديدة لتبسيط ترخيص المركبات ورخص القيادة

أعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين عن سلسلة من المبادرات الجديدة بهدف تبسيط خدمات ترخيص المركبات ورخص القيادة ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

ومن بين التحديثات الرئيسية إزالة الرهون المصرفية على المركبات، والقدرة على استبدال رخص القيادة الأجنبية برخص إماراتية، وإصدار شهادات براءة ذمة للمخالفات المرورية.

وأوضح المسؤولون في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة X، أنه يمكن للراغبين في استبدال رخصة القيادة الصادرة في دولة أخرى، تحميل نسخة مترجمة من خلال مكاتب الترجمة القانونية المعتمدة، وستؤدي هذه العملية إلى ظهور إشعار يحتوي على رابط للحصول على الرخصة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسهيل إجراء نقل وإصدار بطاقة الملكية للمركبات بمجرد رفع البنك للرهن العقاري، مع إرسال الإشعارات وروابط الخدمة على الفور إلى المستخدمين.

وأعلنت الوزارة أيضاً أنه يمكن الآن إصدار شهادات براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونياً، وسيحصل السائقون على الشهادات عند سداد الغرامات.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحديثات، بحسب وزارة الداخلية، إلى تقليص أوقات المعالجة بشكل كبير، وتعزيز تجربة المستخدم، وخفض التكاليف التشغيلية.

وتتماشى المبادرة مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحسين نوعية حياة السكان وتبسيط الإجراءات الإدارية.

في عام 2023، أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية.