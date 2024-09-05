مبادرات تقليل هدر الطعام في الفنادق توفر نصف مليون درهم

وتلعب الجمعيات الخيرية دوراً محورياً في الحد من فائض الطعام وتوجيهه لدعم المجتمع، كما هو الحال مع بنك الإمارات للطعام، الذي يتعاون مع 113 فندقاً، ويستخدم نظام تصنيف دقيق لفصل الطعام الصالح للأكل عن النفايات غير الصالحة للأكل. ويتم التبرع بالفائض الصالح للأكل للجمعيات الخيرية، في حين يتم إرسال المواد غير الصالحة للأكل إلى شركات إعادة التدوير المتخصصة، حيث يتم تحويل هذه النفايات إلى سماد غني بالمغذيات يتم توزيعه على المزارعين، وبالتالي استكمال دورة الاستدامة وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.