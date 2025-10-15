ما وراء "ممتاز": مدراء مدارس دبي يكشفون الأهم من تصنيف التفتيش

بالنسبة للعديد من الآباء والأمهات، يبدو تصنيف تفتيش المدارس بمثابة المقياس النهائي للجودة.

لكن في دبي، التي تضم أكثر من 200 مدرسة خاصة تقدم مزيجًا متنوعًا من المناهج الدراسية، لا تعكس تقييمات مثل "مقبول" و"جيد" و"جيد جدًا" و"متميز" دائمًا تجربة التعلم الكاملة. فغالبًا ما تُحدث أخلاقيات المدرسة، وتركيزها على الرفاهية، ومنهجها التعليمي فرقًا أكبر بكثير من تصنيفها.

وأكدت لويدميلا كليكوفا، مديرة مدرسة هامبتون هايتس الدولية في دبي، أنه في حين توفر تصنيفات التفتيش هيكلاً، إلا أنها لا تستطيع التقاط روح المدرسة بشكل كامل.

تُقدم تقييمات التفتيش نظرة عامة قيّمة، لكنها لا تُجسّد جوهر المدرسة بالكامل - علاقاتها وقيمها وأجواءها اليومية. في مدرستنا، على سبيل المثال، ما يُميّزنا أكثر هو الشعور بالانتماء، والدفء في الفصول الدراسية، والرعاية الصادقة التي يُبديها المعلمون لتقدم كل طفل ورفاهيته. تُقيس التقييمات النتائج، لكنها لا تُقيس دائمًا متعة التعلم، أو الفضول الذي يُغذّيه التدريس الإبداعي، أو الاحترام والتعاطف اللذين يُشكّلان شخصيات الناشئة.

وعلى نحو مماثل، يؤكد مديرو مدارس آخرون أن تقارير التفتيش تقدم صورة مفيدة، ولكنها لا تقدم التجربة الحية.

قال ديفيد وايد، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فيرست بوينت، ذا فيلا: "تقييمات التفتيش مفيدة للغاية، لكنها لا تكشف دائمًا عن ثقافة المدرسة. في مدرستنا، نولي الأولوية للعلاقات والأمان العاطفي والانتماء. من خلال تقرير التفتيش، لن ترى كيف يُخصّص المعلم وقتًا للاطمئنان على الطالب الذي مرّ بصباح عصيب، أو كيف يدعم الطلاب بعضهم البعض في الفصول الدراسية والممرات."

إذن، ما الذي ينبغي على الآباء أن يأخذوه في الاعتبار حقًا؟