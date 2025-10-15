ما وراء "ممتاز": مدراء مدارس دبي يكشفون الأهم من تصنيف التفتيش

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
بالنسبة للعديد من الآباء والأمهات، يبدو تصنيف تفتيش المدارس بمثابة المقياس النهائي للجودة.
لكن في دبي، التي تضم أكثر من 200 مدرسة خاصة تقدم مزيجًا متنوعًا من المناهج الدراسية، لا تعكس تقييمات مثل "مقبول" و"جيد" و"جيد جدًا" و"متميز" دائمًا تجربة التعلم الكاملة. فغالبًا ما تُحدث أخلاقيات المدرسة، وتركيزها على الرفاهية، ومنهجها التعليمي فرقًا أكبر بكثير من تصنيفها.
وأكدت لويدميلا كليكوفا، مديرة مدرسة هامبتون هايتس الدولية في دبي، أنه في حين توفر تصنيفات التفتيش هيكلاً، إلا أنها لا تستطيع التقاط روح المدرسة بشكل كامل.
تُقدم تقييمات التفتيش نظرة عامة قيّمة، لكنها لا تُجسّد جوهر المدرسة بالكامل - علاقاتها وقيمها وأجواءها اليومية. في مدرستنا، على سبيل المثال، ما يُميّزنا أكثر هو الشعور بالانتماء، والدفء في الفصول الدراسية، والرعاية الصادقة التي يُبديها المعلمون لتقدم كل طفل ورفاهيته. تُقيس التقييمات النتائج، لكنها لا تُقيس دائمًا متعة التعلم، أو الفضول الذي يُغذّيه التدريس الإبداعي، أو الاحترام والتعاطف اللذين يُشكّلان شخصيات الناشئة.
وعلى نحو مماثل، يؤكد مديرو مدارس آخرون أن تقارير التفتيش تقدم صورة مفيدة، ولكنها لا تقدم التجربة الحية.
قال ديفيد وايد، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فيرست بوينت، ذا فيلا: "تقييمات التفتيش مفيدة للغاية، لكنها لا تكشف دائمًا عن ثقافة المدرسة. في مدرستنا، نولي الأولوية للعلاقات والأمان العاطفي والانتماء. من خلال تقرير التفتيش، لن ترى كيف يُخصّص المعلم وقتًا للاطمئنان على الطالب الذي مرّ بصباح عصيب، أو كيف يدعم الطلاب بعضهم البعض في الفصول الدراسية والممرات."
إذن، ما الذي ينبغي على الآباء أن يأخذوه في الاعتبار حقًا؟
تُشكّل رؤية المدرسة وفلسفتها كل شيء، بدءًا من ممارسات الصف الدراسي ووصولًا إلى تفاعل الطلاب. تُثمّن بعض المدارس التميز الأكاديمي، بينما تُولي مدارس أخرى الأولوية للابتكار والاستدامة والمواطنة العالمية.
حضر الأيام المفتوحة، وتحدث إلى المدير، واسأل عن كيفية تحقيق مهمة المدرسة يوميًا.
وكما يشير أكرم طارق، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فاوندرز بالمزهر، فإن ثقافة المدرسة هي في كثير من الأحيان ما يحدد التجربة حقًا.
تُعدّ تقييمات تفتيش هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالغة الأهمية في توفير نظرة عامة واضحة ومبنية على الأدلة حول أداء المدرسة. فهي تُقيّم الجودة والاتساق والمساءلة، وهي جميعها عوامل أساسية لنظام تعليمي عالي الأداء. ومع ذلك، فإن ما لا يُمكن لهذه التقييمات أن تُجسّده بالكامل هو جوهر المدرسة، وثقافتها اليومية، وعلاقاتها، وقيمها المشتركة التي تُشكّل تجربة الطفل الحياتية.
وتؤكد ريبيكا كولتر، مديرة مدرسة دبي البريطانية في جميرا بارك، هذا الرأي قائلة:
مع أن التقييمات تُقدم صورةً قيّمةً، إلا أنها لا تُجسّد جوهر مجتمعٍ قائمٍ على القيم، شاملٍ ومتنوع. ينبغي على أولياء الأمور البحث عن مدرسةٍ تُعلي من شأن الطفل أكثر من تحصيله الأكاديمي؛ مدرسةٍ يُقاس فيها النجاح ليس فقط بالدرجات، بل بالثقة والشخصية والرفاهية.
المباني الحديثة والرسوم المرتفعة لا تضمن تدريسًا متميزًا. ابحث عن مدارس تستثمر في تدريب المعلمين المستمر، وتشجع الإبداع، وتحافظ على فصول دراسية صغيرة. اسأل كيف يُقيّم المعلمون التقدم الذي يتجاوز الدرجات - من خلال المشاريع، أو التأملات، أو التقييمات القائمة على المهارات.
قد لا تكون بعض المؤسسات قد حققت تصنيف "متميز"، ولكنها لا تزال قادرة على تقديم نهج مميز يعطي الأولوية للتعلم الشخصي القائم على الاستفسار، والتربية التجريبية الخالية من الأدوات، وبيئة مجتمعية داعمة، والتي قد تكون أولوية للعديد من الأسر.
تؤثر البيئة الداعمة بشكل مباشر على نتائج التعلم. تُعنى المدرسة بمعالجة التوتر والتنمر وتحسين الصحة النفسية، من خلال توفير مرشدين نفسيين، ومعلمين مُدرَّبين على الرعاية الرعوية، وشعور الطلاب بالأمان والدعم.
قالت إحدى الأمهات الفلسطينيات، فادية علم: "تحسنت درجات ابنتي فقط بعد أن شعرت بالاستقرار العاطفي في مدرستها".
قالت أيجيريم ساديكوفا، وهي أم أخرى: "كان ابني ذو الست سنوات يعاني من صعوبة في التركيز، وكانت مدرسته السابقة تُسبب لنا صعوبة بالغة - كان الأمر مُحزنًا للغاية. حتى أننا استشرنا طبيبًا نفسيًا للأطفال، الذي تجاهل مخاوف المدرسة. بعد تغيير المدرسة، تأقلم جيدًا، ولم نتلقَّ أي شكاوى منذ ذلك الحين".
وكما يقول ويد، فإن هذه العناصر العاطفية والإنسانية هي حيث يبدأ النمو الحقيقي.
إن لصوت الطالب أهمية بالغة في تشكيل عملية التعلم، واللطف في التفاعل بين الأقران، وثبات أداء الموظفين في الرعاية الرعوية. يصعب قياس هذه الأمور كميًا في مقاييس التفتيش، إلا أنها تُشكل التربة الخصبة التي يتجذر فيها النمو الحقيقي للطلاب ورفاهيتهم.
تتضمن تجربة مدرسية مُرضية فرصًا خارج الفصل الدراسي - من الروبوتات والرياضة إلى الموسيقى والخدمة المجتمعية.
اسأل عن كيفية تحقيق التوازن بين الأنشطة الأكاديمية والحياة المنهجية في المدارس، وما إذا كان يتم تشجيع المشاركة في جميع الفئات العمرية.
يدرس ابني في مدرسة DIA EH، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة اللامنهجية، وخاصةً الرياضية. تشارك المدرسة بانتظام في المسابقات الوطنية والدولية، وتُحقق أداءً استثنائيًا. نحن نُقدّر هذا الاهتمام، فابني شغوفٌ أيضًا بهذه الأنشطة،" قال أحد أولياء الأمور أريجيت ناندي.
تُعدّ مدارس دبي بوتقةً ثقافيةً مُلتحمةً. تُكرّس أفضلها التنوع وتُعزّز الشمول، داعمةً المتعلمين ذوي الاحتياجات والقدرات والخلفيات المختلفة.
ومن الأمثلة على ذلك ميتا تشوبرا وابنها بولكيت، المصاب بالشلل الدماغي والذي أصبح منذ ذلك الحين رائد أعمال. تؤمن ميتا بأن تربية طفل ذي احتياجات خاصة تتطلب أكثر من مجرد قرية، بل مدينة بأكملها.
استذكرت رحلتهم عندما كان ابنها في المدرسة، وقالت سابقًا: "إذا اجتمعت جميع الجهات المعنية، يستطيع الطفل التغلب على أي تحدٍّ. بالنسبة لنا، بدأ الأمر مع السيد غوزدر، مدير مدرسة جيمس نيو ميلينيوم، عندما قبل ابني بولكيت في المدرسة. وقف كل معلم وكل زميل له إلى جانبه. انتظروا بصبرٍ حتى يجيب (خلال مناقشات الصف)، مانحين إياه الوقت والمساحة للنمو. رعاه الجميع."
وأكدت كولتر أن الانتماء يشكل عنصرا أساسيا في ثقة الطفل ونجاحه.
تكشف زيارة المدرسة أكثر بكثير مما يمكن لأي تقرير أن يكشفه. انظر إلى ما وراء المرافق وركّز على الشعور الذي تشعر به - دفء الترحيب، والابتسامات في الممرات، والتواصل الصادق بين الطلاب والموظفين. يجب أن يبدو الجميع منخرطين وسعداء وفخورين بالانتماء. ستعرف أنك وجدت المكان المناسب عندما تشعر أنه مكان يشعر فيه طفلك بالراحة - فمن الراحة ينبع الانتماء، ومن الانتماء تنبع الثقة، ومن الثقة تنبع النتائج.
العالم الذي سيدخله طفلك يتغير بسرعة. ابحث عن مدارس تُدمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال والاستدامة في عملية التعلم. تُعدّ الشراكات مع القطاعات والجامعات العالمية مؤشرًا جيدًا على تركيز المدرسة على المستقبل.
وأشار طارق إلى أن المدارس يجب أن توازن بين "البيانات والإنسانية".
يكمن مستقبل التعليم في التوازن بين البيانات والإنسانية، والابتكار والعلاقات. تمنح تقييمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) أولياء الأمور الثقة بأن المدرسة تُلبي معايير الجودة والمساءلة الصارمة، لكن المعيار الآخر للتميز يكمن في مدى تكيف المدرسة لإعداد الطلاب لعالم لم يُحدد معالمه بعد.
ويضيف كولتر أن الابتكار يجب أن يخدم الطلاب، وليس العكس.
للبيانات والتقييمات مكانتها، لكن التعليم في نهاية المطاف يتعلق بالأشخاص، لا بالأرقام. على أولياء الأمور أن يسألوا كيف يخدم الابتكار الطلاب - ليس فقط ما هي التقنيات الجديدة التي تستخدمها المدرسة، بل كيف يُعزز التعلم والرفاهية وتنمية الشخصية.
تُقدم نتائج الامتحانات العالمية معايير موضوعية للجودة الأكاديمية. فهي تعكس معايير التدريس، وقوة المناهج الدراسية، ونتائج الطلاب، مما يُساعد أولياء الأمور على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الجوانب التي سيزدهر فيها أطفالهم؛ مع أنها لا ينبغي أن تكون المقياس الوحيد لفعالية المدرسة.
يمكن للإرشاد الجامعي والمهني أن يُشكل المرحلة التالية من حياة الطالب. تأكد من وجود مرشدين جامعيين متخصصين في المدارس لمساعدة الطلاب على تحديد نقاط قوتهم، واستكشاف الخيارات الجامعية، وبناء ملفاتهم الأكاديمية القوية - وليس فقط السعي وراء أعلى الدرجات.
التواصل السليم بين أولياء الأمور والمعلمين يُعزز مسيرة التعلم. فالمدارس التي تشجع الحوار المفتوح من خلال ورش العمل والمنتديات وقنوات التغذية الراجعة غالبًا ما تبني مجتمعات أكثر سعادةً وترابطًا.
كما يقول ويد، فإن المشاركة مهمة:
تأكد أيضًا من مدى تفاعل أولياء الأمور - هل التواصل تعاوني؟ غالبًا ما تُشير هذه الرؤى إلى مدى ملاءمة المدرسة لعائلتك، وليس فقط إلى درجة عالية.
أفضل مدرسة ليست بالضرورة هي المدرسة الأعلى تصنيفًا - بل هي المدرسة التي تناسب شخصية طفلك ووتيرته وإمكاناته.
تُلخّص كليكوفا الأمر قائلةً: "نُشجّع أولياء الأمور دائمًا على تجاوز نتائج التفتيش والتركيز على شعور المدرسة. خلال الزيارة، لاحظوا أجواء الفصول الدراسية - أطفالٌ مُتفاعلون، واثقون، ومبتسمون؛ ومعلمون يعرفون طلابهم معرفةً شخصية؛ وقادةٌ واضحون وسهلو التواصل."