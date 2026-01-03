مايسترو في السماء: قائدة أوركسترا معلّقة تشعل ليلة برج خليفة

قبل دقائق من العد التنازلي لرأس السنة 2026 في برج خليفة، حدث عرض مذهل - قائدة موسيقى أنثى صعدت ببطء في السماء فوق نافورة دبي بينما تقود أوركسترا متمركزة تحتها.
كانت هذه المرأة الشجاعة ياسمينا صباح، قائدة موسيقى لبنانية تقود أوركسترا الفردوس وجوقة الجامعة اليسوعية في لبنان، وليست جديدة على دبي، حيث قادت أوركسترا خلال إكسبو 2020.
في فيديو شاركته على صفحتها على إنستغرام يظهر العرض في ليلة رأس السنة، تظهر ياسمينا بفستان أحمر لامع تم اختياره بعناية ليظهر للجمهور مدى ارتفاعها في السماء الليلية. كما تميز الفستان بذيل طويل لتأكيد هذا الارتفاع الشاهق.
بينما كانت تصعد في السماء، واصلت ياسمينا تحريك ذراعيها لقيادة الموسيقيين بينما أضاء البرج بأضواء ذهبية. وبينما كانت معلقة في الهواء، بدأ العد التنازلي للعام الجديد وبدأ عرض الألعاب النارية الشهير عالميًا.
في مقابلة حديثة مع صحيفة النهار اللبنانية، تروي ياسمينا كيف تم اختيارها لهذا العمل الجريء. "قبل بضعة أشهر، تلقيت بريدًا إلكترونيًا يسألني: هل يمكنك قيادة أوركسترا وأنتِ تطيرين! لم أكن أعرف كيف أجيب على مثل هذا السؤال، لكنني قلت حسنًا. لم أفكر كثيرًا في الأمر."
"بعد بضعة أسابيع، تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد باختياري لقيادة أكبر عرض ليلة رأس السنة في العالم في برج خليفة من قبل إعمار،" أضافت.
بينما يعتقد الكثيرون أن تقديم عرض كهذا في ليلة كبيرة كهذه عندما تكون كل الأنظار على برج خليفة يتطلب شهورًا من التحضير المسبق، قالت ياسمينا إنها وصلت إلى دبي قبل عشرة أيام فقط.
"لقد خضعنا للكثير من التدريب، لكنها كانت تجربة مذهلة جمعت فنانين من جميع أنحاء العالم، وكانت إنتاجًا رائعًا"
حول شعورها بعد أن كانت هناك بجانب البرج قبل اللحظة التي كان الجميع ينتظرها، عندما دقت الساعة 12، قالت: "كان شعورًا جيدًا جدًا أنني استطعت الطيران قبل العد التنازلي، وتمكنا من وداع 2025 وتمثيل لبنان في دبي ونحن نستقبل 2026."
ولأولئك الذين لم يتمكنوا من مشاهدة العرض في ليلة رأس السنة، قالت ياسمينا إنها ستكرر صعودها المذهل كل يوم بجانب برج خليفة حتى 7 يناير. سيتم أيضًا بث الأداء على يوتيوب.
يحتوي الفيديو التالي على جزء من العرض. ألقِ نظرة: