مانجو الإمارات: 35 صنفاً في مهرجان خورفكان بعبق الصيف

امتلأ مركز إكسبو خورفكان بعبق المانجو الناضج، حيث اجتمع المزارعون من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تحت سقف واحد لعرض محاصيلهم. شهد مهرجان المانجو عرض أكثر من 50 صنفًا من المانجو، منها أكثر من 35 صنفًا مزروعًا محليًا.

أحضر عشرات المزارعين من مناطق مثل البدية، دبا، كلباء الفجيرة، خورفكان، ومسافي صناديق مليئة بالمانجو من جميع الأشكال والأحجام والألوان، من الأصناف الصفراء الصغيرة إلى الأصناف الخضراء الكبيرة. تراوحت الأسعار من 15 إلى 70 درهمًا للكيلوغرام، اعتمادًا على الحجم والنوع. بعض حبات المانجو وصل وزنها إلى كيلوغرام واحد، بينما البعض الآخر أصغر، حيث يبلغ وزن 10 حبات كيلوغرامًا واحدًا.

قال سيد عبد العظيم، مزارع من البدية يزرع المانجو في مزرعته، إن مناخ الإمارات والرعاية المناسبة تسمح لأشجار المانجو بالازدهار.

وأضاف عبد العظيم: "نحن نزرع المانجو منذ سنوات عديدة. أشجارنا تثمر على مدار العام، وليس فقط في الصيف. لدي ما يقرب من 100 شجرة مانجو، ولا نستخدم أي مواد كيميائية. كل شيء عضوي، ولهذا السبب يعود الناس إلينا باستمرار".