مانجو الإمارات: 35 صنفاً في مهرجان خورفكان بعبق الصيف

امتلأ مركز إكسبو خورفكان بعبق المانجو الناضج، حيث اجتمع المزارعون من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تحت سقف واحد لعرض محاصيلهم. شهد مهرجان المانجو عرض أكثر من 50 صنفًا من المانجو، منها أكثر من 35 صنفًا مزروعًا محليًا.
أحضر عشرات المزارعين من مناطق مثل البدية، دبا، كلباء الفجيرة، خورفكان، ومسافي صناديق مليئة بالمانجو من جميع الأشكال والأحجام والألوان، من الأصناف الصفراء الصغيرة إلى الأصناف الخضراء الكبيرة. تراوحت الأسعار من 15 إلى 70 درهمًا للكيلوغرام، اعتمادًا على الحجم والنوع. بعض حبات المانجو وصل وزنها إلى كيلوغرام واحد، بينما البعض الآخر أصغر، حيث يبلغ وزن 10 حبات كيلوغرامًا واحدًا.
قال سيد عبد العظيم، مزارع من البدية يزرع المانجو في مزرعته، إن مناخ الإمارات والرعاية المناسبة تسمح لأشجار المانجو بالازدهار.
وأضاف عبد العظيم: "نحن نزرع المانجو منذ سنوات عديدة. أشجارنا تثمر على مدار العام، وليس فقط في الصيف. لدي ما يقرب من 100 شجرة مانجو، ولا نستخدم أي مواد كيميائية. كل شيء عضوي، ولهذا السبب يعود الناس إلينا باستمرار".
أشار ريبون شودري، الذي يدير مزرعة في دبا تضم أكثر من 250 شجرة مانجو، إلى أن المهرجان كان فرصة للمزارعين مثله للتواصل مع الأشخاص الذين يقدرون المنتجات الطازجة المزروعة محليًا.
وقال ريبون: "يعتقد الناس أن المانجو ينمو فقط في الهند أو باكستان. ولكن هنا في الإمارات، لدينا مانجو رائع أيضًا. نعمل بجد طوال العام للعناية بالأشجار، ويشعرنا بالرضا عندما يأتي الناس إلى هنا ويشترون منا مباشرة".
تدفق الزوار من الفجيرة والشارقة ودبي إلى المهرجان، حيث قام الكثيرون بملء أكياسهم بالمانجو الطازج ليأخذوه إلى منازلهم. تجمعت العائلات التي لديها أطفال، وكبار السن، ومحبي الفاكهة حول الأكشاك، يتذوقون الشرائح ويسألون المزارعين عن الأنواع المختلفة.
قالت أسماء، وهي مقيمة في خورفكان: "جئنا مبكرًا للحصول على أفضل الأنواع. لم أكن أعلم أن هذا العدد الكبير من الأصناف يزرع هنا. المانجو حلوة ورائحتها طيبة جدًا".
لم يساعد المهرجان المزارعين على بيع محاصيلهم مباشرة فحسب، بل منحهم أيضًا منصة لتثقيف الناس حول المنتجات المحلية. شارك المزارعون كيف يعتنون بالأشجار، وأنواع المانجو التي يزرعونها، وكيف أن الزراعة العضوية جزء من تقاليدهم.