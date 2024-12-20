ماما شمسة: منحة زايد تغير للأفضل حياة الآلاف في كينيا

في مجتمع ماما شمسة، تُعاني النساء في كثير من الأحيان من النظرة الاجتماعية القاسية لمجرد كونهن أمهات دون زواج أو بعد انفصالهن عن أزواجهن، بينما يفتقر الشباب إلى القدوة والدعم المادي والمعنوي. وتركيزاًً منها على هاتين الفئتين، تُسعى ماما شمسة إلى تمكين الأفراد، الذين سيُصبحون بدورهم عناصر فاعلة في بناء أسرهم ومجتمعاتهم.