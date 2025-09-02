"مولاثون دبي" يجمع أكثر من 40 ألف لاعب ويحقق رقماً قياسياً عالمياً

اختتمت فعاليات "مولاثون دبي"، الذي انطلق مطلع أغسطس/آب الماضي، اليوم الأحد، بعد أن استقطب أكثر من 40 ألف متسابق في تسعة مراكز تسوق.
وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المبادرة على مستوى المدينة، والتي حوّلت مراكز التسوق إلى مسارات لياقة بدنية داخلية، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في الإمارة.
سجّلت المبادرة، التي استمرت شهرًا كاملًا، رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المتسابقين في فعالية تُقام في مركز تجاري، مُضيفةً بذلك إنجازات دبي العالمية المتنامية. سُجّل هذا الرقم القياسي خلال الفعالية الختامية في دبي هيلز مول، والتي شهدت مشاركة 1392 مشاركًا من مختلف الأعمار والجنسيات.
أشاد الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب بالرقم القياسي الذي حققته "مولاثون دبي" والإقبال الكبير والمشاركة المجتمعية.
وقال إن المبادرة تعكس التزام القيادة بدمج الرياضة في الحياة اليومية وتعزيز بيئة تدعم الصحة البدنية والعقلية للمجتمع.
قال الدكتور النيادي: "إن المشاركة الواسعة للشباب، الذين شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين، تؤكد دورهم المحوري في إنجاح المبادرات المجتمعية وأهميتهم في رسم حاضر ومستقبل وطننا. نولي ثقة كبيرة في شبابنا للتمسك بقيم مجتمعنا وتبني نمط حياة صحي ونشط، بما يتماشى مع رؤية الإمارات بعيدة المدى".
وأضاف: "الرياضة من أقوى المنصات التي يجد الشباب من خلالها الإلهام والتعبير عن ذواتهم. فهي تُتيح لهم منفذًا إيجابيًا لطاقاتهم، ووسيلةً لتعزيز صحتهم البدنية والنفسية، مع تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع".
وقال خلفان بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي إن الرقم القياسي العالمي الذي حققه مولاثون دبي يشكل إنجازاً مهماً يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمبادرات المبتكرة التي تخلق تأثيراً مستداماً على المجتمع.
وأشار إلى أن دعم وتوجيهات الشيخ حمدان كان له دور كبير في نجاح المبادرة التي تهدف إلى جعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية ووسيلة لتعزيز التماسك والمشاركة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع.
وأضاف بلهول: "في مجلس دبي الرياضي، نفخر بهذا الإنجاز، ونؤكد التزامنا بدعم وتوسيع نطاق هذه المبادرات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمجتمع أكثر صحة وسعادة. ولن ندخر جهداً في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة المجتمعية، ووجهة رائدة لاستضافة فعاليات مبتكرة تجمع بين التنافسية والروح المجتمعية، وترتقي بجودة الحياة."
اختُتم مولاثون دبي يوم الأحد بعد 31 يومًا، بمشاركة أكثر من 40 ألف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات. سجّل المشاركون معًا أكثر من 120 مليون خطوة على مسارات داخلية آمنة ومكيفة في تسعة مراكز تسوق رئيسية بدبي.
شهد الحدث الختامي ماراثونًا بطول 42 كيلومترًا، شارك فيه 40 عداءً من مختلف الفئات. وحصد فيكتور كيبرونو المركز الأول، تلاه جودفري سيجولي في المركز الثاني، وريو واتسون، أحد المشاركين من أصحاب الهمم، في المركز الثالث. وكُرِّم الفائزون بجوائز تقديرًا لإنجازاتهم ودعمًا لتنمية مواهبهم الرياضية.
وإلى جانب المولاثون، تضمنت المبادرة مجموعة متنوعة من السباقات والأنشطة المجتمعية، من بينها سباق خاص للسيدات أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.
ويأتي إطلاق المولاثون تماشياً مع أهداف "عام المجتمع"، وأجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، والتي تسعى إلى بناء مجتمع صحي ومتماسك اجتماعياً من خلال المبادرات والأنشطة التي تعزز الرياضة كعادة يومية وركيزة أساسية لجودة الحياة.
