"مولاثون دبي" يجمع أكثر من 40 ألف لاعب ويحقق رقماً قياسياً عالمياً

اختتمت فعاليات "مولاثون دبي"، الذي انطلق مطلع أغسطس/آب الماضي، اليوم الأحد، بعد أن استقطب أكثر من 40 ألف متسابق في تسعة مراكز تسوق.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المبادرة على مستوى المدينة، والتي حوّلت مراكز التسوق إلى مسارات لياقة بدنية داخلية، ورسخت مكانتها كواحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في الإمارة.

سجّلت المبادرة، التي استمرت شهرًا كاملًا، رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المتسابقين في فعالية تُقام في مركز تجاري، مُضيفةً بذلك إنجازات دبي العالمية المتنامية. سُجّل هذا الرقم القياسي خلال الفعالية الختامية في دبي هيلز مول، والتي شهدت مشاركة 1392 مشاركًا من مختلف الأعمار والجنسيات.