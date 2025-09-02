"مالاثون دبي"يتحول إلى فعالية سنوية لأجواء صيفية بلا تعب

قد يكون الصيف وقتًا عصيبًا على مُحبي اللياقة البدنية في دبي الذين يُحبّون مُمارسة الأنشطة الخارجية. وقد شكّل مالاثون دبي، الذي استمرّ شهرًا كاملًا هذا العام، راحةً كبيرةً للعدائين الذين استطاعوا استخدام المساحات المُكيّفة داخل المراكز التجارية لممارسة جريهم الصباحي، دون الحاجة إلى تحمّل الحرّ الشديد.