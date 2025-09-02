"مالاثون دبي"يتحول إلى فعالية سنوية لأجواء صيفية بلا تعب

قد يكون الصيف وقتًا عصيبًا على مُحبي اللياقة البدنية في دبي الذين يُحبّون مُمارسة الأنشطة الخارجية. وقد شكّل مالاثون دبي، الذي استمرّ شهرًا كاملًا هذا العام، راحةً كبيرةً للعدائين الذين استطاعوا استخدام المساحات المُكيّفة داخل المراكز التجارية لممارسة جريهم الصباحي، دون الحاجة إلى تحمّل الحرّ الشديد.
وأصبح بإمكان السكان الآن مواصلة استخدام مراكز التسوق الشهيرة في دبي كمضامير للجري كل صيف. ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بإقامة مالاثون دبي سنويًا لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، في مختلف مراكز التسوق في المدينة. ويهدف هذا التوجيه إلى توسيع نطاق المبادرة وتشجيع مشاركة أوسع من الجمهور.
يأتي هذا الإعلان عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين، وسجّلت رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المتسابقين في فعالية جري في مركز تجاري. وقد سجّل هذا الرقم القياسي في دبي هيلز مول، حيث تنافس 1392 متسابقاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في سباق واحد.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالنجاح الباهر الذي حققه ملاثون دبي، مشيراً إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستواصل الإمارة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية المجتمعية المبتكرة، مع تعزيز الرياضة كركيزة أساسية لجودة الحياة ومحرك للتمكين الاجتماعي والتماسك والإيجابية.
وقال سموه : "إن المستوى غير المسبوق من المشاركة المجتمعية الذي شهدناه خلال شهر كامل من ماراثون دبي يعكس كيف تطورت الرياضة في دبي لتصبح لغة مشتركة، وأسلوب حياة، ووسيلة قوية للتعبير عن الذات. إن بناء مجتمع صحي ونشط هو هدف يمكننا تحقيقه من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة مستوحاة من رؤية دبي".
وأضاف: وجهنا اليوم بإقامة ملاثون دبي سنوياً لمدة ثلاثة أشهر في مختلف مراكز التسوق في دبي، لضمان استدامة هذا النموذج الناجح وتوسيع نطاقه وإيجاد فرص أوسع للمشاركة بين جميع فئات المجتمع.
نريد لكل مبادرة في دبي أن تترك أثرًا مستدامًا يتجاوز الحدث نفسه ليشمل الحياة اليومية للناس، لتكون بمثابة نقطة انطلاق للتغيير المستدام ومصدر إلهام للمجتمع. ينبغي أن تُلهم مبادراتنا شغفًا بالحركة والإنجاز والعطاء. نريدها أن تُحدث فرقًا حقيقيًا، وأن تُصبح محفزات للتغيير الإيجابي ومسارات مستدامة لتنمية المجتمع.
اختُتم مالاثون دبي يوم الأحد الماضي بعد شهر كامل من الجري، فقد استقطب أكثر من 40 ألف مشارك من جميع الأعمار والجنسيات. على مدار 31 يومًا، سجّلت المبادرة أكثر من 120 مليون خطوة على مسارات داخلية مكيّفة وُضعت في تسعة مراكز تسوق رئيسية في أنحاء المدينة.
وتضمنت الفعاليات الختامية سباق مالاثون بطول 42 كيلومتراً بمشاركة 40 عداءً، بالإضافة إلى سباق خاص للسيدات أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.
وبرعاية وزارة الدفاع وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، تم إطلاق الملاثون تماشياً مع أهداف "عام المجتمع"، وأجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، والتي تسعى إلى بناء مجتمع صحي ومتماسك اجتماعياً من خلال المبادرات والأنشطة التي تعزز الرياضة كعادة يومية وركيزة أساسية لجودة الحياة.