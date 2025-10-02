"مالابار جولد" دبي تفوز بقضية في محكمة هندية بشأن محتوى كاذب على الإنترنت

فازت شركة المجوهرات التي تتخذ من دبي مقراً لها "مالابار غولد آند دايموندز" (Malabar Gold and Diamonds) بدعوى قضائية في الهند، حيث أمرت محكمة بومباي العليا المنصات على الإنترنت، بما في ذلك غوغل وفيسبوك وغيرها، بإزالة المنشورات المضللة التي تستهدف العلامة التجارية.

نشأت القضية بعد أن حضرت مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بريطانية من أصل باكستاني تُدعى عليشبا خالد، حفل افتتاح فرع "مالابار غولد آند دايموندز" في برمنغهام بالمملكة المتحدة ونشرت مقاطع فيديو عنه.

حضر الافتتاح، الذي أقيم في 6 سبتمبر، نجمة بوليوود كارينا كابور، سفيرة العلامة التجارية لـ "مالابار غولد آند دايموندز"، إلى جانب العديد من المؤثرين المقيمين في المملكة المتحدة. وسرعان ما بدأ "محتوى مضلل" بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الافتتاح.

رد الشركة على المحتوى المضلل

قال شاملال أحمد، العضو المنتدب للعمليات الدولية في "مالابار غولد آند دايموندز"، في بيان لصحيفة خليج تايمز: "كان الحدث احتفالاً ضخماً، افتتحته سفيرتنا للعلامة التجارية كارينا كابور، إلى جانب عمدة برمنغهام، والقنصل العام للهند، وأعضاء من البرلمان، وآخرين. وبحضور أكثر من 10,000 شخص، بما في ذلك أكثر من 100 مؤثر وممثل عن وسائل الإعلام الرئيسية، حظي الحدث بتغطية واسعة وإيجابية عبر المنصات الكبرى."

وأوضح أحمد أن "إحدى المؤثرات الحاضرات في الحدث سبق أن أعربت عن آراء مثيرة للجدل تتعلق بعملية سندور (Operation Sindoor). هذه المؤثرة كانت مجرد واحدة من بين العديد من الحاضرين ولا تمثل 'مالابار غولد آند دايموندز' أو قيمها بأي صفة رسمية."

وأشار أحمد إلى أنه بناءً على القضية التي رفعتها "مالابار غولد آند دايموندز"، أمرت محكمة بومباي العليا في 29 سبتمبر بـ "الإزالة الفورية لجميع المنشورات التشهيرية".1 وقال: "المعلومات الخاطئة المحيطة بهذا الحدث تأتي إلى حد كبير من أفراد ليس لديهم معرفة مباشرة، ويعتمدون على التكهنات والمحتوى المشوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

كما أوضح أحمد أن افتتاح متجر برمنغهام، الذي كان مقرراً في الأصل في 25 مايو، تم تأجيله بسبب الهجمات الإرهابية المأساوية في باهالجام التي وقعت في 22 أبريل.

وذكر العضو المنتدب كذلك أن محاولات مماثلة لتشويه سمعة المجوهرات حدثت في الماضي، وحث الجمهور على تجاهل الروايات الكاذبة والاعتماد على المصادر الموثوقة.