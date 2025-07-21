"ماريا شارابوفا"سفيرة عالمية لعلامة تجارية
تفخر"سي إف أي" CFI ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التداول الإلكتروني، بالإعلان عن شراكة تاريخية مع ماريا شارابوفا. ستكون بطلة التنس خمس مرات، والحائزة على ميداليات أولمبية، ورائدة الأعمال المرموقة عالميًا، سفيرةً عالميةً جديدةً للعلامة التجارية للمجموعة، إلى جانب لويس هاميلتون. تنضم شارابوفا إلى CFI في اتفاقية تمتد لعدة سنوات، تعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والانضباط والتأثير الدولي.
تشتهر شارابوفا بإنجازاتها على أرض الملعب ونجاحاتها الواسعة في مجالات الأعمال والموضة والإعلام والصحة، ومؤخرًا التصميم الداخلي، وهي تُجسّد عقلية متجذرة في الدقة والرؤية والمرونة، وهي صفات تعكس قيم CFI عن كثب. يتماشى انتقالها من رياضية النخبة إلى مستثمرة ورائدة أعمال مؤثرة بشكل طبيعي مع مهمة العلامة التجارية المتمثلة في تمكين الأفراد من خلال الابتكار والبصيرة والمنصات العالمية. وبينما تواصل CFI دعم المزيد من الشمول وإلهام المزيد من النساء لاستكشاف الفرص في العالم المالي، تُقدّم مسيرتها المهنية متعددة الجوانب مسارًا مُشجعًا وطموحًا. في منصبها الجديد، ستتفاعل شارابوفا مع جمهور CFI من خلال حملات وأنشطة إعلامية مُتنوعة عالية التأثير. ستشمل مشاركتها ظهورات استراتيجية وحملات ترويجية مُصممة لإلهام الجماهير العالمية والتواصل معها. من خلال شراكتها مع شارابوفا، تهدف CFI إلى تعميق صداها العاطفي لدى العملاء وتعزيز مكانتها كمزود عالمي موثوق به لحلول التداول والاستثمار، مدفوعًا بالهدف، وواضح الهدف.
في تعليقها على هذا الحدث الأخير، قالت شارابوفا: "لقد لامس تركيز CFI على الابتكار والتعليم وتمكين الأفراد وجداني. سواءً في الرياضة أو الأعمال، يكمن النجاح في العزيمة والاستعداد والرغبة في التعلم. لطالما آمنتُ بأهمية الفضول والتكيف مع التغيير والقيادة الهادفة، وقد واصلت هذه القيم توجيهي خارج الملعب. أفخر بكوني سفيرةً عالميةً لعلامة CFI التجارية، وأدعم رسالة المجموعة العالمية المتمثلة في تثقيف وإلهام والتواصل مع الأفراد الذين يسعون إلى النمو."
وأضاف زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية : "ماريا شارابوفا رمزٌ للأداء المتميز، والرؤية بعيدة المدى، والمرونة التي لا تتزعزع. تعكس مسيرتها العقلية التي ندعمها في CFI، حيث الطموح، والاستعداد، والذكاء العاطفي، والقدرة على التكيف، كلها سمات أساسية للمتداولين والمستثمرين الأذكياء. ومع توسعنا عالميًا، سيعزز صوتها رسالتنا في جعل الفرص المالية العالمية متاحةً ومُمكّنةً. تتجاوز هذه الشراكة مجرد هوية تجارية؛ إنها تتعلق بهدف مشترك وتأثير عالمي. نفخر بانضمامها إلى عائلة CFI."
يمثل هذا الإعلان خطوةً هامةً أخرى في مسيرة تطور CFI كعلامة تجارية عالمية هادفة، تجمع بين الخبرة المالية العالمية والشراكات الملهمة. ويؤكد التعاون مع شارابوفا طموح CFI في الريادة، ليس فقط من خلال التكنولوجيا والخدمات، بل أيضًا من خلال علاقاتها مع أفراد يُجسّدون التميز على نطاق عالمي. وتنضم شارابوفا إلى لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1™، السفير العالمي الحالي لعلامة CFI التجارية، مما يعزز نهج العلامة التجارية الانتقائي للغاية في التعاون مع شخصيات بارزة تُجسّد الأداء والهدف والتأثير العالمي.
لمزيد من المعلومات: www.cfi.trade