تشتهر شارابوفا بإنجازاتها على أرض الملعب ونجاحاتها الواسعة في مجالات الأعمال والموضة والإعلام والصحة، ومؤخرًا التصميم الداخلي، وهي تُجسّد عقلية متجذرة في الدقة والرؤية والمرونة، وهي صفات تعكس قيم CFI عن كثب. يتماشى انتقالها من رياضية النخبة إلى مستثمرة ورائدة أعمال مؤثرة بشكل طبيعي مع مهمة العلامة التجارية المتمثلة في تمكين الأفراد من خلال الابتكار والبصيرة والمنصات العالمية. وبينما تواصل CFI دعم المزيد من الشمول وإلهام المزيد من النساء لاستكشاف الفرص في العالم المالي، تُقدّم مسيرتها المهنية متعددة الجوانب مسارًا مُشجعًا وطموحًا. في منصبها الجديد، ستتفاعل شارابوفا مع جمهور CFI من خلال حملات وأنشطة إعلامية مُتنوعة عالية التأثير. ستشمل مشاركتها ظهورات استراتيجية وحملات ترويجية مُصممة لإلهام الجماهير العالمية والتواصل معها. من خلال شراكتها مع شارابوفا، تهدف CFI إلى تعميق صداها العاطفي لدى العملاء وتعزيز مكانتها كمزود عالمي موثوق به لحلول التداول والاستثمار، مدفوعًا بالهدف، وواضح الهدف.