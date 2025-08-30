"ماراثون دبي" يدخل موسوعة غينيس بأكبر عدد عدائين في سباق داخل مراكز التسوق

حوّلت المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مراكز التسوق الشهيرة في المدينة إلى مسارات رياضية داخلية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 صباحًا. وقد عُدّلت مواعيدها مؤخرًا، حيث فتحت بعض المراكز أبوابها مبكرًا حتى الساعة 6 صباحًا للسماح للعدائين بالدخول.