"ماراثون دبي" يدخل موسوعة غينيس بأكبر عدد عدائين في سباق داخل مراكز التسوق

انطلقت مبادرة "مراثون دبي" في الأول من أغسطس، كمبادرة لياقة بدنية تستمر شهرًا كاملًا، وتحوّلت المساحات التجارية إلى مسارات جري داخلية لمدة ثلاث ساعات صباحا. والآن، سجّلت المبادرة رقمًا قياسيًا عالميًا.
أصبح ماراثون دبي الآن حاملًا للقب غينيس للأرقام القياسية رسميًا لأكبر عدد من المتسابقين في حدث جري في مركز تسوق، كما تم الإعلان عنه على صفحتهم الرسمية على موقع إنستغرام.
شكر المنشور مواطني الإمارة على مساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: "أنتم من فعلتم! فريق واحد، مهمة واحدة. معًا، حققتم رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا وجعلتم مجتمعنا فخورًا. دبي فخورة بكم. واليوم، سُجِّل فخركم في التاريخ.. وهو انعكاس حقيقي لوحدتكم ومثابرتكم وروح مدينتنا".
حوّلت المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مراكز التسوق الشهيرة في المدينة إلى مسارات رياضية داخلية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 صباحًا. وقد عُدّلت مواعيدها مؤخرًا، حيث فتحت بعض المراكز أبوابها مبكرًا حتى الساعة 6 صباحًا للسماح للعدائين بالدخول.
وتم تخصيص مسارات مجهزة بالكامل للمشي والجري للسكان في سبعة مراكز تجارية رئيسية هي: دبي مول، دبي هيلز مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، مول الإمارات، دبي مارينا مول، وسوق الينابيع.
وقد أثار هذا المشروع حماسًا هائلاً من جانب أعضاء المجتمع الذين يبحثون عن مساحات جديدة ذات تحكم في المناخ لممارسة تمارينهم الصباحية.
كما قدمت المبادرة المبتكرة للسكان حلاً فريداً للحفاظ على روتين اللياقة البدنية الخاص بهم خلال أشهر الصيف الصعبة، من خلال توفير بيئات مكيفة تحمي عشاق اللياقة البدنية من الحرارة الشديدة في المنطقة.