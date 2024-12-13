ماراثون "أدنوك" أبوظبي: قصص ملهمة لنخبة من العدائين الأفارقة

لقد قادها شغفها العميق إلى لقاء زوجها، وهو أيضاً من عدّائي الماراثون، قبل عام. تزوج الزوجان منذ ثمانية أشهر، وقالت: "لقد عاد إلى المنزل استعداداً لتسجيل رقم قياسي شخصي في سباق قادم".

كانت دورة الألعاب الأوليمبية في باريس هي أصعب دورة بالنسبة لها حتى الآن، حيث كانت مليئة بالصعود والهبوط.