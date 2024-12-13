ماراثون "أدنوك" أبوظبي: قصص ملهمة لنخبة من العدائين الأفارقة
"أثناء نشأتها في إريتريا، كانت "دولشي تيسفو" تلعب كرة القدم في الملاعب وكانت دائماً منبهرة بقوة ورشاقة المتسابقين في سباقات الماراثون."
"غيرت رياضتها واعتنقت رياضة الجري في سن التاسعة عشرة، وأصبحت عداءة ماراثونية أولمبية بعد خمس سنوات، وتزوجت من رجل التقت به على المضمار بعد بضع سنوات."
"تعد العداءة البالغة من العمر 25 عاماً واحدة من سبع عداءات نخبة سيسافرن من أفريقيا للمنافسة في شوارع الجزيرة خلال ماراثون أدنوك أبوظبي يوم السبت المقبل، للتنافس على جائزة مالية تتجاوز 300 ألف دولار."
"ومن بين العدائين النخبة لهذا العام، دولشي تيفسو من إريتريا؛ "كاثرين ريلين" و"فيبيان تشيبكيروي" من كينيا عن فئة الإناث، و"شالا ريجاسا" من إثيوبيا، "أفورقي حيدروي" من إريتريا، و"مايك كيبتوم "من كينيا من فئة الذكور."
وقالت لصحيفة "خليج تايمز" في قرية سباق الماراثون يوم الخميس: "عندما كنت لاعبة كرة قدم، اعتدت أن أشاهد العدائين الأقوياء من إريتريا يتنافسون في جميع أنحاء العالم، وكنت مفتونة بمدى قوتهم، لذلك أصبحت شغوفة بالماراثون".
في عام 2022، أكملت تيسفو أول ماراثون لها في فالنسيا بزمن 2:20:40، ثم شاركت في سباق روتردام في هولندا وماراثون باريس الأولمبي في الصيف الماضي. وعندما سُئلت عن الدافع الذي يحفزها على الركض في ماراثون بسرعة كبيرة، قالت: "أعلم أن الماراثون صعب للغاية، لكنني متحمسة له، وسأستمر في الركض".
لقد قادها شغفها العميق إلى لقاء زوجها، وهو أيضاً من عدّائي الماراثون، قبل عام. تزوج الزوجان منذ ثمانية أشهر، وقالت: "لقد عاد إلى المنزل استعداداً لتسجيل رقم قياسي شخصي في سباق قادم".
كانت دورة الألعاب الأوليمبية في باريس هي أصعب دورة بالنسبة لها حتى الآن، حيث كانت مليئة بالصعود والهبوط.
وقالت إنها تتطلع إلى الدورة التدريبية هذا الأسبوع، بهدف التغلب على نتائجها السابقة والوصول إلى خط النهاية أولاً.
بدأ تشالا ريجاسا، من إثيوبيا، الركض عندما كان في الثامنة من عمره، حيث كان يركض إلى مدرسته التي تبعد 4 كيلومترات عن منزله. وقد شكلت جولاته المدرسية الصباحية المهارات الماراثونية المتميزة التي يتمتع بها اليوم، حيث فاز بماراثون مدينة فيينا في وقت سابق من هذا العام. وسجل ثالث أسرع وقت في تاريخ السباق لفئة41 عاماً، حيث وصل إلى خط النهاية في ساعتين وست دقائق.
وبعد تدريب دام أربعة أشهر إستعداداً للماراثون القادم، قال الشاب البالغ من العمر 27 عاماً إنه يتوقع إنهاء السباق في أبوظبي في وقت أسرع بتسجيل أفضل وقت شخصي وهو 2:04:25.
"لقد فوجئت بأن الطقس هنا جيد جداً والمدينة جميلة جداً، كنت أتوقع أن يكون أكثر حرارة."
"أتمنى أن يكون هذا الماراثون أسهل لأن الطرق مسطحة، بينما كانت فيينا مليئة بالتلال والرياح."
قال ريجاسا، الذي كان يتوقع أن يركض بسرعة أكبر على مسار مسطح، إنه ركز على تدريب السرعة لهذا السباق، حيث ركض كل صباح وبعد الظهر لأكثر من ساعتين بينما كان يستمع إلى الموسيقى الإثيوبية للإلهام، وخاصة ألحان الراحل هاشالو هونديسا.
"أثناء السباق، أفكر في الأشخاص الذين يحفزونني على الركض بشكل أسرع، وألتزم بخطى هدفي في إنهاء السباق."
عندما سُئل عن سبب إعجابه بالجري كأسلوب حياة ومهنة، قال: "لا يوجد سبب، أنا فقط أحبه".
وأضاف "لا أركض فقط من أجل السباق وتحطيم الأرقام القياسية، بل من أجل الاعتناء بنفسي وصحتي".
قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن إجمالي عدد الرياضيين المسجلين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2024 بلغ حتى ظهر الخميس 31,800 رياضي، وأن السباق ما زال يتسع لأكثر من ألف رياضي آخرين.
أطلقت الإمارة العديد من مسارات الجري وركوب الدراجات في محاولة لتشجيع سكانها على تبني عادات الحياة النشطة. وقال العواني: "سنعلن قريباً عن النتائج الأخيرة التي تفيد بأن السكان قد تجاوزوا المعدل [الموصى به] الذي حددته منظمة الصحة العالمية لممارسة الرياضة [أو النشاط البدني]."
يعمل منظمو السباق على تحسين تجارب المشاركين منذ النسخة الأولى في عام 2018. وبناءً على تعليقات المتسابقين، يبدأ المسار الكامل بالدوران حول الكورنيش ومارينا مول مرتين، ثم يتغير إلى مسار حلقة واحدة يمتد عبر الجزيرة من زاوية إلى زاوية، مما يجعله "الماراثون الوحيد على المستوى الدولي" الذي يعبر المدينة بالكامل.
ومع ارتفاع عدد العدائين لمسافات طويلة كل عام، تم وضع محطات إسعاف كل 2.5 كيلومتر، تتراوح بين محطات المياه والمشروبات التكميلية والفواكه وجل الطاقة. وقال لوكا أونوفريو، رئيس الفعاليات الجماعية في شركة آر سي إس سبورتس التي تدير ماراثون أدنوك أبوظبي منذ نسخته الافتتاحية قبل ست سنوات، إن نسبة زجاجات المياه في محطات الإسعاف هي 1.5 زجاجة لكل عداء.
وتعليقاً على حادثة وقعت في عام 2021، عندما نفدت زجاجات المياه من محطات الإسعافات الأولية في نهاية المسار بعد أربع ساعات من بدء السباق، قال: "واجهنا بعض المشاكل من قبل، والآن نحن على دراية بسبب حدوثها، وتعلمنا من الأخطاء السابقة."
وقال إن العديد من التغييرات اللوجستية تم تعديلها بالنظر إلى العدد المتزايد من الرياضيين المشاركين، مثل تخصيص خطوط نهاية منفصلة للعدائين لمسافة 5 كيلومترات و2.5 كيلومتر، وتوزيع 500 متطوع على طول المسار. كما سيتم توفير 15 سيارة إسعاف و100 ممرضة ومسعف في يوم السباق من قبل مستشفى برجيل.
"أصبحت المدينة أيضاً أكثر دراية بمفهوم الماراثون، ويمكنك رؤية عدد متزايد من المتفرجين كل عام. كما أضفنا أيضاً منطقة طاقة مع دي جي حي في الكورنيش لتحفيز المتسابقين."