"ماجد الفطيم" ينفي بيع حصص أو تغييرات في تقرير الملكية

في عام 2021، توفي الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسسًا مجموعة ذات شهرة عالمية.

قالت الشركة في بيان للخليج تايمز يوم الخميس: “ماجد الفطيم ينفي بشكل قاطع أي ادعاءات ببيع حصص أو بيع أعمال أو تغييرات في هيكل حوكمتنا أو ملكيتنا؛ أي تقارير تدعي خلاف ذلك غير دقيقة تمامًا، لا أساس لها، ومضللة.”

تُعد المجموعة العائلية واحدة من أكبر الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة، ولها مصالح في التجزئة والضيافة والعقارات والترفيه وإدارة المرافق وغيرها. تمتلك 29 مركزًا تجاريًا وتستقبل أكثر من 178 مليون زائر سنويًا. من بين علاماتها التجارية الشهيرة مول الإمارات، سيتي سنتر، متاجر، وغيرها. يتكون محفظتها الفندقية من 7 فنادق، بما في ذلك كمبينسكي وشيراتون مول الإمارات، بولمان سيتي سنتر ديرة، وغيرها. توظف الآلاف من الأشخاص عبر محفظتها المتنوعة في العديد من البلدان.