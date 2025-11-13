"ماجد الفطيم" ينفي بيع حصص أو تغييرات في تقرير الملكية

نفى تكتل ماجد الفطيم في دبي يوم الخميس الأخبار المتعلقة ببيع حصص أو تغييرات في حوكمته وملكيته.
نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أفادت "بلومبرغ" يوم الأربعاء أن المسؤولين المعينين من قبل الحكومة الذين يشرفون على ماجد الفطيم القابضة ناقشوا عددًا من الخيارات، بما في ذلك بيع حصص محتمل، وطرح عام أولي (IPO) وبيع بعض خطوط الأعمال.
أنشأت حكومة دبي لجنة قضائية خاصة لإعادة هيكلة مجلس إدارة المجموعة لضمان انتقال سلس بعد وفاة مؤسس المجموعة، ماجد الفطيم.
في عام 2021، توفي الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسسًا مجموعة ذات شهرة عالمية.
قالت الشركة في بيان للخليج تايمز يوم الخميس: “ماجد الفطيم ينفي بشكل قاطع أي ادعاءات ببيع حصص أو بيع أعمال أو تغييرات في هيكل حوكمتنا أو ملكيتنا؛ أي تقارير تدعي خلاف ذلك غير دقيقة تمامًا، لا أساس لها، ومضللة.”
تُعد المجموعة العائلية واحدة من أكبر الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة، ولها مصالح في التجزئة والضيافة والعقارات والترفيه وإدارة المرافق وغيرها. تمتلك 29 مركزًا تجاريًا وتستقبل أكثر من 178 مليون زائر سنويًا. من بين علاماتها التجارية الشهيرة مول الإمارات، سيتي سنتر، متاجر، وغيرها. يتكون محفظتها الفندقية من 7 فنادق، بما في ذلك كمبينسكي وشيراتون مول الإمارات، بولمان سيتي سنتر ديرة، وغيرها. توظف الآلاف من الأشخاص عبر محفظتها المتنوعة في العديد من البلدان.
“ماجد الفطيم يظل ركيزة فخورة وحازمة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدعم كامل من مساهمينا ومجلس إدارتنا المستقل، نعمل في نظام بيئي متكامل مع استراتيجية واضحة تقودنا إلى عقدنا الرابع وما بعده”، جاء في البيان، مضيفًا أنه “يظل ملتزمًا بشكل لا لبس فيه باستراتيجيته طويلة الأجل ونهجه المنضبط للنمو، مدعومًا بالقوة والاستقرار المالي. لا توجد تغييرات مخططة في حوكمتنا أو هيكل المساهمين أو تكوين شركتنا.”
في بيان سابق لـالخليج تايمز، قالت الشركة إن التحديثات الأخيرة في شركتها الأم “لا تؤثر على عمليات أو حوكمة الشركة.”
يوم الأربعاء، أصدرت ماجد الفطيم سندًا هجينًا، حيث بلغ العرض ذروته بأكثر من خمس مرات ونصف وتم إصداره بسعر 5.75 في المائة.
“هذا الطلب الكبير من المستثمرين يؤكد ثقة المجتمع المالي العالمي في الأسس القوية لماجد الفطيم وإدارة رأس المال الحكيمة. تواصل المجموعة تقديم قيمة مستدامة عبر جميع أعمالها”، جاء في البيان.