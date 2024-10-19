مئات المتطوعين يجمعون المساعدات للبنان في حملة الشارقة
على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت روان النجار وشقيقتها مرام على تعبئة حقائب المساعدات لعمليات الإغاثة المختلفة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لم تتخيلا قط أنهما ستحملان حقائبهما ذات يوم إلى وطنهما.
"عندما أتينا لتجهيز حقائبنا للسفر إلى غزة العام الماضي، لم أتخيل قط أننا سنعود لنجمع حقائب الرعاية لأهلنا"، قالت مرام. "في الوقت الحالي، عائلاتنا في أمان، لكن هناك دائمًا شعور عميق بالخوف في قلوبنا".
وكانت الشقيقتان اللتان جاءتا مع عائلاتهما من بين آلاف الأشخاص الذين حضروا إلى مركز الشارقة للمعارض لتعبئة حقائب المساعدات ضمن الحملة الوطنية الإماراتية لدعم لبنان.
حمل عبد الرحمن، ابن مرام البالغ من العمر ست سنوات، صناديق كبيرة تقريبًا مثله إلى المتطوعين الذين وقفوا في مجموعات تضم 50 شخصًا أو أكثر على عدة طاولات مصطفة داخل قاعات مركز المعارض.
وقالت روان، طالبة التصميم الجرافيكي في جامعة عجمان، إن الأسرة وصلت إلى الموقع في الساعة السابعة صباحًا. وأضافت: "طُلب منا الحضور مبكرًا حتى نتمكن من المساعدة في إعداد المحطات عند وصول المتطوعين. لقد حضرنا العديد من فعاليات التعبئة والتغليف في السنوات القليلة الماضية، لذا لدينا فكرة جيدة إلى حد ما عن كيفية عملها".
وبحسب الخبراء، فإن الوضع في لبنان لا يزال يشكل "أزمة إنسانية مقلقة للغاية" وهناك حاجة إلى مساعدة مستدامة.
وقال "ستيفن أندرسون"، رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة: "لقد تأثر أكثر من 1.3 مليون شخص - أي خمس السكان - بالأزمة. لقد اضطروا إلى الفرار من منازلهم وفقدوا سبل عيشهم. ويركز برنامج الأغذية العالمي على احتياجات هؤلاء الأشخاص من الغذاء والتغذية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لزيادة دعمنا الغذائي لأكثر من مليون شخص من المتضررين في الأسابيع المقبلة. والآن وصلنا إلى أكثر من 200 ألف شخص".
وقال إن المساعدات الإماراتية كانت حاسمة في الدعم الذي تقدمه. وقال: "لقد رحبنا بشدة بإعلان الإمارات العربية المتحدة عن دعم بقيمة 100 مليون دولار للبنان و30 مليون دولار أخرى لسوريا". "إنه دعم كبير تم الإعلان عنه في وقت مناسب للغاية. سيتم إرسال مجموعات الإغاثة المعبأة في الشارقة اليوم على الفور إلى لبنان. قبل أسبوع، استفدنا من مساعدات غذائية من خلال برنامج مبادرة محمد بن راشد العالمية لأكثر من 250 ألف شخص والتي تعمل بالفعل على الأرض الآن وتصل إلى أولئك الذين يعيشون في الملاجئ وبعض المناطق الأكثر تضرراً ".
وقد شارك في مبادرة التعبئة أكثر من 50 متطوعاً وعضواً من عائلات برنامج الأغذية العالمي.
الانتظار بصبر
وانتظر العديد من المتطوعين بصبر دورهم في منطقة الوصول خارج القاعة حيث تم تعبئة الحقائب. وقال المسؤولون إن من المتوقع أن يشارك أكثر من 3000 شخص في تعبئة 10000 حقيبة.
وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: "إذا نظرت حولك، فسوف ترى أشخاصاً من جميع الجنسيات هنا في القاعة. هذه هي دولة الإمارات العربية المتحدة. الجميع يدافعون عن بعضهم البعض ويدعمون بعضهم البعض، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم. تتمثل رؤية قيادتنا في دعم أجزاء أخرى من العالم التي تمر بأزمات بأفضل طريقة ممكنة".
وقام الأطفال والكبار برسم بطاقات بريدية تحمل رسائل دعم وتم وضعها في حقائب المساعدات. ارتدى البعض ملابس عليها العلم اللبناني بينما قام آخرون برسمها بالإضافة إلى علم الإمارات العربية المتحدة على وجوههم.
قام المتطوعون بتعبئة المواد بما في ذلك زيت الطهي والبطانيات والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة والجوارب. ثم تم لصقها وتحميلها على عربات تم لفها وتكديسها في زاوية القاعة. من حمل البضائع إلى الطاولات إلى تنظيف العبوات المستخدمة، عمل المتطوعون لعدة ساعات للتأكد من استمرار التعبئة بشكل منهجي دون أي عوائق.
وكانت المواطنة الإماراتية من ذوي الهمم فاطمة الكيبلي واحدة من المتطوعين في هذا الحدث. وقالت: "هذا شيء مهم للغاية وقريب من قلبي. أريد مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بأي طريقة ممكنة". مرتدية سترة تطوعية رمادية، وقفت عند منضدة التعبئة لأكثر من ساعتين، وتأكدت من أن جميع العناصر الضرورية مكدسة بدقة في الداخل.
شعور الأخوة
شارك في الفعالية أكثر من 20 طالباً من مدرسة درب السعادة. وقال المعلم أحمد عبد الرحيم: "طلبنا من الطلاب من الصف الثامن وما فوق التسجيل إذا كانوا يرغبون في التطوع. عادة ما نأخذهم لمثل هذه الفعاليات لأن التطوع وتعلم القيام بأشياء للآخرين يشكل جزءًا كبيرًا من التعليم".
وكان من بين المتطوعين المغترب السوري كرم خربوطلي والأردني صالح سلو، وكلاهما يبلغ من العمر 13 عامًا فقط. وقال كرم: "الشعب اللبناني هو إخواننا. لقد شاهدنا معاناتهم في الأخبار. لا يمكننا أن نتحمل مشاهدتهم على هذا النحو. ولهذا السبب سجلنا للمساعدة".
كان المغترب السوري مجد وائل البالغ من العمر خمسة عشر عامًا مشغولًا في جانبه من الطاولة، حيث قام بتحميل أكثر من 50 صندوقًا معبأً على عربات التسوق في أقل من ساعتين. جاء الطالب من مدرسة الزهور الخاصة مع زملائه في المدرسة. قال: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا مساعدة الناس". "بدلاً من قضاء الوقت في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، من الأفضل أن أكون هنا، وأساعد الناس وأحدث فرقًا في حياتهم".
وتهدف الفعالية التي تقيمها مؤسسة القلب الكبير بالشراكة مع وزارة الخارجية، إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، حيث بدأت في الثامنة من صباح السبت وتستمر حتى الثالثة ظهراً.
وقالت علياء المطروشي، مسؤولة الإعلام في مؤسسة القلب الكبير: "ما يميز هذا الحدث هو أن العديد من الناس غادروا منازلهم في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع وجاءوا إلى هنا لحزم أمتعتهم لأنهم يهتمون بالشعب اللبناني". وأضافت: "تقدم الإمارات العربية المتحدة مواد إغاثة طارئة لمن هم في أزمة في لبنان. ويمكن للناس أيضًا التبرع بالمال من خلال القنوات القانونية بما في ذلك من خلال موقعنا على الإنترنت لمساعدة المحتاجين".
بالنسبة للمغترب الهندي أرول وابنه البالغ من العمر 8 سنوات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتطوعان فيها لمثل هذا الحدث. وقال: "لقد قمت مؤخرًا بالتسجيل لأصبح متطوعًا وعندما حصلت على هذه الفرصة، عرفت أنني يجب أن أغتنمها".
"شعرت بأنني يجب أن أفعل شيئًا من أجل شعب لبنان. أحضرت ابني معي حتى يتمكن من رؤية ما كنت أفعله". قام الثنائي الأب والابن بفتح صناديق من الورق المقوى مليئة بالملح، وحملوها إلى الطاولات التي قام متطوعون آخرون بتعبئتها في مجموعات.
وفي الأسبوع الماضي، شارك أكثر من 4000 متطوع في حدث مماثل أقيم في مركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي.