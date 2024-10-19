مئات المتطوعين يجمعون المساعدات للبنان في حملة الشارقة

كان المغترب السوري مجد وائل البالغ من العمر خمسة عشر عامًا مشغولًا في جانبه من الطاولة، حيث قام بتحميل أكثر من 50 صندوقًا معبأً على عربات التسوق في أقل من ساعتين. جاء الطالب من مدرسة الزهور الخاصة مع زملائه في المدرسة. قال: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا مساعدة الناس". "بدلاً من قضاء الوقت في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع، من الأفضل أن أكون هنا، وأساعد الناس وأحدث فرقًا في حياتهم".