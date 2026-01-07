مئات السياح عالقون في سقطرى اليمنية بعد إغلاق الأجواء

العديد من السياح الذين سافروا إلى جزيرة سقطرى اليمنية النائية لشواطئها البكر وجاذبيتها البعيدة عن المسار المعتاد، يُقال إنهم عالقون الآن بعد أن أدى تصاعد الصراع الإقليمي إلى إعلان السلطات حالة الطوارئ وتعليق الرحلات الجوية.
عدد السياح العالقين غير واضح، حيث أفادت CNN بوجود 14 شخصًا على الأقل، بينما ذكرت رويترز أن العدد يصل إلى 600. وذكر مسؤولون تحدثوا إلى وكالة الأنباء الفرنسية أن العدد يبلغ 416 شخصًا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تقع سقطرى على بعد أكثر من 300 كم (186 ميل) جنوب ساحل اليمن، وقد ظلت ملاذًا للهدوء خلال الصراع الذي دام عقدًا في البلاد. يجذب السياح الباحثون عن المغامرة إلى الجزيرة بسبب تنوعها البيولوجي الفريد ونباتاتها الغريبة ووضعها كموقع تراث عالمي لليونسكو.
حتى وقت قريب، كانت الجزيرة متاحة بشكل رئيسي عن طريق الجو عبر الإمارات العربية المتحدة. أقرب إلى الصومال منها إلى اليمن، كانت الجزيرة المعزولة تحتوي على قوات إماراتية على الأرض منذ عام 2018. ومع ذلك، في ديسمبر 2025، أعلنت الإمارات عن سحب قواتها وإنهاء جميع الوحدات المتبقية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
الجزيرة في المحيط الهندي تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، الذي اشتبك مع حكومة اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة.
الهولندي البولندي جيريت فان وينجاردن هو أحد العالقين في سقطرى مع زوجته وثلاثة أطفال وحفيد. قال في منشور على إنستغرام: “للأسف، إقامتنا في سقطرى ستكون أطول.”
وفقًا لتقدير وينجاردن، هناك حوالي 700 شخص عالقين على الجزيرة، بما في ذلك 110 من بولندا. متحدثًا عن خياراته المحتملة لمغادرة الجزيرة، كتب: “لدينا خياران — ركوب قارب إلى صلالة (عمان) ثم الطيران إلى بولندا من هناك، أو انتظار طائرة، والتي ستأتي في النهاية، رغم أننا لا نعرف متى.”
قال إن القارب أقل راحة لأنه سفينة نقل خرسانية غير مصممة للركاب. "سيتعين علينا تقديم تنازلات بشأن الراحة. ومع ذلك، من المقرر مغادرته غدًا.”
كما قال إنه التقى بسياح بولنديين آخرين كانوا بالفعل على اتصال مع السلطات الدولية وأنه كان ينسق معهم للحصول على التحديثات.
تحدث السياح الذين قابلتهم رويترز عن أنهم فوجئوا بالتصعيد الأخير في الصراع. قال ماشيك، وهو سائح بولندي جزء من مجموعة تضم 100 شخص آخر، لرويترز: “لدينا كمية محدودة من النقود، ومعظم الناس سينفدون في غضون يومين أو ثلاثة.”
"لا توجد هنا محطات دفع أو أجهزة صراف آلي والتحويلات البنكية أيضًا غير قابلة للتشغيل. كل شيء يعتمد على النقود. عندما تنفد، سننام في العراء ونعتمد على المساعدات الغذائية من السكان المحليين," أضاف.
“لا أحد لديه أي معلومات والجميع يريد فقط العودة إلى حياتهم الطبيعية," قالت أورليجا كريكستابونيين، وهي ليتوانية سافرت إلى سقطرى في ليلة رأس السنة، لرويترز.
شاهد أورليجا كريكستابونيين تتحدث إلى رويترز أدناه:
في الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية بعدم السفر إلى اليمن، مضيفة أن “الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم خدمات قنصلية طارئة أو روتينية للمواطنين الأمريكيين في اليمن، بما في ذلك سقطرى."
قال مواطن أمريكي عالق في سقطرى، تحدث إلى CNN، إنه بينما السياح حاليًا في أمان، هناك عدم يقين متزايد بشأن موعد تمكنهم من العودة إلى ديارهم.
ومع ذلك، قد يكون هناك أمل للسياح العالقين بعد أن قال مسؤول في المطار في سقطرى لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء إن السياح سيتمكنون من المغادرة اعتبارًا من الأربعاء عبر رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن، ثم إلى جدة في المملكة العربية السعودية.
رويترز
منذ عام 2018، ساعدت الإمارات في تطوير الجزيرة واستثمرت في مشاريع البنية التحتية من خلال مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، حيث جلبت الكهرباء والمياه الآمنة وغاز الطهي إلى سقطرى. كما قامت بتجديد المطار الرئيسي، مضيفة مبانٍ جديدة، وحظيرتين ونظام ملاحة حديث لأبراج المراقبة.
أصبحت الجزيرة التي كانت نائمة في السابق وجهة سياحية مميزة حيث يبحث المسافرون عن المنحدرات الدراماتيكية والشواطئ الرملية البيضاء الجديرة بالإنستغرام والتضاريس الفريدة.
على الرغم من أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم بسبب سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن الزوار يواصلون إدراج سقطرى في قوائم رحلاتهم لأن عزلة الجزيرة حتى وقت قريب ساعدت في إبقائها بعيدة إلى حد كبير عن الصراع الذي شهدته البر الرئيسي.