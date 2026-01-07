مئات السياح عالقون في سقطرى اليمنية بعد إغلاق الأجواء

حتى وقت قريب، كانت الجزيرة متاحة بشكل رئيسي عن طريق الجو عبر الإمارات العربية المتحدة. أقرب إلى الصومال منها إلى اليمن، كانت الجزيرة المعزولة تحتوي على قوات إماراتية على الأرض منذ عام 2018. ومع ذلك، في ديسمبر 2025، أعلنت الإمارات عن سحب قواتها وإنهاء جميع الوحدات المتبقية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

الجزيرة في المحيط الهندي تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، الذي اشتبك مع حكومة اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة.

'الجميع يريد فقط العودة'

الهولندي البولندي جيريت فان وينجاردن هو أحد العالقين في سقطرى مع زوجته وثلاثة أطفال وحفيد. قال في منشور على إنستغرام: “للأسف، إقامتنا في سقطرى ستكون أطول.”

وفقًا لتقدير وينجاردن، هناك حوالي 700 شخص عالقين على الجزيرة، بما في ذلك 110 من بولندا. متحدثًا عن خياراته المحتملة لمغادرة الجزيرة، كتب: “لدينا خياران — ركوب قارب إلى صلالة (عمان) ثم الطيران إلى بولندا من هناك، أو انتظار طائرة، والتي ستأتي في النهاية، رغم أننا لا نعرف متى.”

قال إن القارب أقل راحة لأنه سفينة نقل خرسانية غير مصممة للركاب. "سيتعين علينا تقديم تنازلات بشأن الراحة. ومع ذلك، من المقرر مغادرته غدًا.”

كما قال إنه التقى بسياح بولنديين آخرين كانوا بالفعل على اتصال مع السلطات الدولية وأنه كان ينسق معهم للحصول على التحديثات.