مؤهلات صارمة للمعلمين في مدارس دبي الخاصة

عندما يبحث أولياء الأمور عن مدرسة جديدة في دبي، فإن أول ما يجذب انتباههم عادة هو الفصول الدراسية المضيئة، المختبرات الحديثة، وساحات اللعب الحيوية. ولكن بما يتجاوز هذه المرافق، هناك سؤال واحد هو الأهم: من الذي سيُعلّم أبناءهم؟ وهل هو مؤهل فعلاً؟
وقد شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الجهة المنظمة للتعليم، القواعد لمنح الأسر راحة البال.
في مجموعة جديدة من الإرشادات التي صدرت مؤخراً، أوضحت الهيئة بجلاء أن كل معلم في مدرسة خاصة بدبي يجب أن يستوفي متطلبات صارمة ــ تشمل المؤهلات الأكاديمية، الخبرة العملية، الفحوصات الوقائية، وحتى التدريب الإلزامي.
بالنسبة للأهالي، يمثّل ذلك مستوى أعلى من الشفافية والاطمئنان بأن الشخص الواقف أمام أبنائهم في الفصل قادر، وموثوق، ومستعد جيداً.
فيما يلي أكثر الأسئلة شيوعاً التي يطرحها أولياء الأمور حول مؤهلات المعلمين في دبي:
1. ما المؤهلات التي يجب أن يتمتع بها معلّم الحضانة لطفلك؟
معلّمو الحضانة الذين يعملون مع الأطفال من عمر 45 يوماً إلى 35 شهراً يجب أن يحملوا مؤهلاً من المستوى الثالث (QF Emirates) في تعليم الطفولة المبكرة. ولا يُشترط توفر خبرة سابقة، لكن إذا كان المعلّم جديداً، فيجب أن يخضع لإشراف مباشر لمدة ستة أشهر من قبل زميل مؤهل وذو خبرة.
2. ما الذي يجب أن يبحث عنه الآباء في معلمي مرحلة ما قبل الروضة/المرحلة التأسيسية (FS)؟
لدى الأطفال من عمر 3 إلى أقل من 6 سنوات، يجب أن يحمل المعلّم درجة البكالوريوس (المستوى السادس QF Emirates) في التربية/تعليم الطفولة المبكرة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يحمل المعلم درجة بكالوريوس في أي تخصص بالإضافة إلى مؤهل من المستوى الثالث في تعليم الطفولة المبكرة.
كما يحتاج المعلم إلى سنة واحدة على الأقل من الخبرة التدريسية الحديثة، أو إذا كان جديداً في المهنة، ستة أشهر من التدريس تحت الإشراف.
3. ما هي المؤهلات المطلوبة لمعلمي المدرسة الابتدائية/الابتدائية لطفلك؟
للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً، يجب أن يحمل المعلم بكالوريوس في التربية، أو بكالوريوس في أي تخصص مع ستة أشهر على الأقل من التدريب تحت الإشراف.
كما يحتاج إلى سنة واحدة على الأقل من الخبرة الحديثة، أو إذا كان جديداً، ستة أشهر تحت إشراف معلّم ابتدائي خبير.
4. ما الذي يجب أن يعرفه الآباء عن معلمي المواد المتخصصة ومديري المدارس؟
المعلمون المتخصصون الذين يعملون مع طلاب تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً يجب أن يحملوا مؤهل بكالوريوس مرتبطاً بالمادة التي يدرسونها (مثل بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بكالوريوس علوم في الفيزياء).
كما يحتاجون إلى سنة واحدة من الخبرة في تدريس المادة، أو ستة أشهر من الممارسة تحت الإشراف إذا كانوا جدداً.
أما بالنسبة للمديرين، فلا يكون التعيين ساري المفعول قانونياً إلا بعد أن تُصدر هيئة المعرفة والتنمية البشرية خطاب التعيين الرسمي.
5. هل تختلف القواعد للمعلمين العاملين حالياً في دبي؟
نعم. يمكن للمعلمين الذين يعملون حالياً الاستمرار في مدارسهم، ولكن يجب عليهم ترقية مؤهلاتهم بحلول 1 سبتمبر 2028 أو 1 أبريل 2029 للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل. وهذا لضمان أن جميع المعلمين سيلتزمون بالمعايير الجديدة على المدى الطويل.
6. ما الفحوصات الأمنية والخلفية المطلوبة قبل أن توظف المدرسة معلّماً؟
يمكن للأهالي أن يطمئنوا إلى أن المدارس ملزمة بإجراء إجراءات صارمة تشمل:
التحقق من قائمة إلغاء التسجيل في هيئة المعرفة والتنمية البشرية
جمع ما لا يقل عن اثنين من المراجع المهنية
الفحوصات الجنائية والوقائية في جميع البلدان ذات الصلة
مراجعة السيرة الذاتية للمعلم ومؤهلاته وتواجده على الإنترنت
لا يمكن إجراء مقابلة رسمية إلا بعد استكمال هذه الفحوصات.
7. ما هي الوثائق القانونية التي يجب أن يمتلكها كل معلم قبل البدء بالعمل؟
قبل البدء يجب على كل معلم أن يتوفر لديه:
تأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة
مؤهلات معتمدة وموثقة بالكامل
شهادة حسن السيرة والسلوك من شرطة الإمارات العربية المتحدة
شهادة حسن السيرة والسلوك من أي بلد عاشوا فيه خلال السنوات الخمس الماضية، أو من بلدهم الأصلي خلال السنوات العشر الماضية
مدونة قواعد السلوك الموقعة
8. هل سيتلقى معلم طفلك تدريبًا إلزاميًا؟
نعم. يجب على جميع المعلمين إكمال التطوير المهني الإلزامي قبل تولي مهامهم. ويشمل ذلك التدريب على:
مدونة لقواعد السلوك
الصحة والسلامة وإدارة المخاطر
حماية الطفل وسلامته
العمل مع الطلاب ذوي الهمم
9. كيف يمكن للوالدين التأكد من أن معلم طفلهم مؤهل؟
يمكن لأولياء الأمور الاستفسار مباشرةً من المدارس عن مؤهلات المعلمين وموافقات هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وبما أن الهيئة تدقق في هذه السجلات، يتعين على المدارس تحديث جميع الوثائق وإتاحتها.
10. لماذا من المهم أن يعرف الآباء هذه المتطلبات؟
تضمن هذه القواعد تعليم الأطفال على يد معلمين مؤهلين وآمنين ومدربين تدريبًا جيدًا، لا يقتصر فهمهم على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل يشمل أيضًا سلامة الطفل ورفاهيته. كما أنها تعزز ثقة أولياء الأمور بأن مدارس دبي الخاصة تُوظّف طلابًا بمسؤولية ووفقًا للمعايير العالمية.