مؤهلات صارمة للمعلمين في مدارس دبي الخاصة

لدى الأطفال من عمر 3 إلى أقل من 6 سنوات، يجب أن يحمل المعلّم درجة البكالوريوس (المستوى السادس QF Emirates) في التربية/تعليم الطفولة المبكرة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يحمل المعلم درجة بكالوريوس في أي تخصص بالإضافة إلى مؤهل من المستوى الثالث في تعليم الطفولة المبكرة.

كما يحتاج المعلم إلى سنة واحدة على الأقل من الخبرة التدريسية الحديثة، أو إذا كان جديداً في المهنة، ستة أشهر من التدريس تحت الإشراف.