مؤلفون شباب يجذبون جمهوراً واسعاً في "الشارقة للكتاب"

كما يجذب الحشود أيضاً مشعل حمد، الذي لديه 430 ألف متابع على إنستغرام و 1.1 مليون على إكس، ومشاري بودريد، الذي لديه 467 ألف متابع على إنستغرام ويتفاعل مع 14400 متابع في مجموعة على المنصة. يشجع محتواهما الجيل الأصغر على التغلب على معاناتهم والانتصار عليها.