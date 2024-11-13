مؤلفون شباب يجذبون جمهوراً واسعاً في "الشارقة للكتاب"

نجح الكتاب العرب الشباب في بناء قاعدة جماهيرية بين الجمهور الأصغر سناً من خلال مزج وسائل التواصل الاجتماعي بكتاباتهم. وقد اجتذبوا كل من القراء وغير القراء من خلال المحتوى الجذاب على منصاتهم.
في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، يحيط المعجبون المتلهفون بهؤلاء المؤلفين، في سبيل الحصول على توقيع أو إجراء محادثة قصيرة. ويصطف الطلاب الإماراتيون من مختلف المدارس والجامعات - على وجه الخصوص - أمام مؤلفيهم المفضلين.
لقد اجتذب مزيج الإبداع وسهولة الوصول العديد من المتابعين الذين أعجبوا بأعمالهم وشعروا بالارتباط برسائلهم. باستخدام منصات مثل إنستغرام و تيكتوك ويوتيوب، يشارك هؤلاء الكتاب قصصهم وأفكارهم بأسلوب يخاطب شباب اليوم، مما يشجع المزيد من الناس على تقدير الأدب ورواية القصص.
ومن خلال مقاطع الفيديو الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، نجح هؤلاء الكتاب الشباب في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة، وخاصة بين الشابات، حيث يشاركون الشعر ويلقون الخطب الملهمة. إن قدرتهم على التواصل مع الجماهير عبر الإنترنت جعلتهم شخصيات يسهل على الكتاب والقراء الناشئين فهمهم والتواصل معهم. فهم يصنعون مقاطع فيديو تناقش التغلب على التحديات بطرق تجذب الجيل الأصغر، مما يجعل الجمهور يشعرون بارتباط شخصي برسائلهم.
ومن بين المعجبين جانا ربيع البالغة من العمر 11 عاماً، والتي قالت لصحيفة خليج تايمز : "أنا متحمسة للغاية للحصول على توقيع جميع مؤلفيّ المفضلين على كتابي".
ومن ضمن الكتاب المشهورين من دول مجلس التعاون الخليجي - الذين نشرت أعمالهم الدار الكويتية، دار شغف للنشر والتوزيع - فهد البشارة وهو المؤسس والشريك في دار النشر التي يبلغ عدد متابعيها 2.6 مليون متابع على إنستغرام. وقد نشر كتابين ملهمين هما "إن الله معنا" و"هتعدي" لتشجيع القراء الشباب على الإيمان بقوتهم.
كما يجذب الحشود أيضاً مشعل حمد، الذي لديه 430 ألف متابع على إنستغرام و 1.1 مليون على إكس، ومشاري بودريد، الذي لديه 467 ألف متابع على إنستغرام ويتفاعل مع 14400 متابع في مجموعة على المنصة. يشجع محتواهما الجيل الأصغر على التغلب على معاناتهم والانتصار عليها.
جاءت مرام (21 عاماً) من جامعة الوصل خصيصاً لمقابلة فهد البشارة. وقالت مرام: "كلماته في كتاب "إن الله معنا" أثرت عليّ حقاً، وأريد أن أقابله".
وفي الوقت نفسه، أعربت شيخة البالغة من العمر 16 عاماً عن سعادتها برؤية فهد البشارة ومشاري بودريد. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "لقد قرأت جميع كتبهما، وجئت اليوم للحصول على توقيعهما على الكتب الجديدة".
بالنسبة للجمهور الشاب، أسرت الرسائل الملهمة التي أرسلها المؤلفون قلوبهم. ومع ذلك، تضمن الحضور بعض من أصدقاء المعجبين. حيث أنهم يستمتعون بالإثارة المحيطة بالمؤلفين. قالت عهود، التي رافقت صديقة لها إلى المعرض: "عادةً ما أشاهد مقاطع الفيديو المنتشرة لهؤلاء المؤلفين، لذلك أردت التقاط صور لهم لأن صديقتي معجبة بهم".
ولمن يرغب في روية مؤلفيه المفضلين، سيستمر معرض الشارقة الدولي للكتاب حتى 15 نوفمبر في مركز الشارقة للمعارض. وموضوع هذا العام هو "يبدأ الأمر بكتاب".