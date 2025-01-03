مؤشر الإيجارات الذكي في دبي: كل ما تحتاج لمعرفته

يعتمد المؤشر على نظام متقدم لتصنيف المباني يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، حيث يتم تقييم كل مبنى على أساس مجموعة شاملة من المعايير، بما في ذلك الخصائص الفنية والبنيوية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، فضلاً عن مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة مواقف السيارات. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحديد دقيق وعادل لقيم الإيجار، بما يعكس الجودة والمزايا الحقيقية لكل عقار.