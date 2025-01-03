مؤشر الإيجارات الذكي في دبي: كل ما تحتاج لمعرفته
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الخميس عن "مؤشر الإيجارات الذكي" الذي يغطي جميع المناطق السكنية في الإمارة بما في ذلك المناطق والمحميات التنموية الخاصة والمناطق الحرة.
وقد تم توسيع مؤشر الإيجار الجديد لإضافة نظام تصنيف النجوم، وبيانات المباني القديمة والجديدة، ومتوسط الإيجار في المنطقة والمبنى أيضاً.
ويعتمد المؤشر على الذكاء الاصطناعي في تقييمه لجميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، حيث صنفت دبي المباني السكنية من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، اعتماداً على عوامل مختلفة مثل المرافق، والجودة، والصيانة، وإدارة المرافق وغيرها.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول مؤشر الإيجار الذكي:
كيف يمكن للناس الوصول إليه؟
يمكن للمستأجرين والملاك الوصول إلى مؤشر الإيجارات عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ما هو الهدف من إطلاق مؤشر الإيجار الذكي؟
يهدف إلى توفير تقييمات إيجارية عادلة ودقيقة للمستأجرين، والملاك، والمستثمرين لإعطاء صورة أكثر وضوحاً للأطراف الثلاثة.
ماذا يغطي؟
يغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية، ومناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، ممّا يضمن معايير تقييم وتسعير موحدة.
ما هي جوانب المباني التي يغطيها المؤشر؟
يعتمد المؤشر على نظام متقدم لتصنيف المباني يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، حيث يتم تقييم كل مبنى على أساس مجموعة شاملة من المعايير، بما في ذلك الخصائص الفنية والبنيوية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، فضلاً عن مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة، مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة مواقف السيارات. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحديد دقيق وعادل لقيم الإيجار، بما يعكس الجودة والمزايا الحقيقية لكل عقار.
هل يشمل المؤشر المباني التجارية أيضاً؟
لا.
هل سترتفع الإيجارات مع إطلاق مؤشر الإيجار الذكي؟
نعم، سيرتفع الإيجار إذا كان مبناك بتصنيف أعلى.
ما هو مقدار ارتفاع الإيجار؟
يتم تطبيق الزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013، وتحدد نسب الزيادة على أساس الفرق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط الإيجار السوقي، وتبدأ الزيادات الإيجارية من 0 % للإيجارات التي تقل عن متوسط الإيجار السوقي بما لا يزيد على 10 %، وقد تصل إلى 20 % للإيجارات التي تزيد عن المتوسط بما يزيد على 40 %.
هل يمكن لأصحاب المباني القديمة أيضاً زيادة الإيجار؟
بشرط أن يقوموا بتحديث وتجديد المبنى، ممّا يؤدي إلى ارتفاع تصنيف المبنى.
هل يمكن تحديث المؤشر الجديد بانتظام؟
نعم، فبحسب دائرة الأراضي والأملاك، يمكن تحديث المؤشر يومياً ليعكس أحدث البيانات واتجاهات الإيجارات في دبي، على عكس المؤشر السابق الذي كان يتم تحديثه على أساس ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.
هل يجذب مؤشر الإيجار الذكي المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟
نعم، إن المزيد من الشفافية والوضوح في إيرادات الإيجار من شأنه أن يساعد المستثمرين المحليين والأجانب على إطلاق مشاريعهم وشراء العقارات.