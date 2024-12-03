مؤسس "نون": استقطاب أفضل المواهب سر نجاحنا
يقول محمد علي العبار، مؤسس شركة نون، إن شركته "شغوفة" بتفاصيل المشاريع التي تتولاها، بما في ذلك الاستحواذ على أفضل المواهب والموارد البشرية.
وقال العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن حريصون على تفاصيل المشاريع، وعلى كيفية استقطاب أفضل المواهب وكيفية التخلص من الموظفين "غير المفيدين". ونحن بارعون للغاية في ذلك. وإن التخلص من الموظفين "غير المفيدين" هو الأهم، لأنك إذا احتفظت بهم فستواجه عواقب تؤدي إلى الدمار. لذا فإننا لا ننتظر طويلاً".
وأضاف أنه وفريق عمله يتمتعون بقدر كبير من الانضباط، وإلا سيكون من الصعب إدارة مثل هذه الشركات الكبرى.
قال الملياردير المقيم في دبي: "لإدارة مثل هذه الشركات الكبرى، تحتاج إلى أشخاص على درجة عالية من الكفاءة. أنا لا أعرف الفرق بين عطلات نهاية الأسبوع وأيام الأسبوع. أنا أستمتع حقاً بما أفعله".
ومع تحول دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تركز الشركات المتوسطة والكبيرة على استقطاب المهنيين المهرة الذين يمكنهم دفع الشركات إلى الأمام وسط عالم سريع التطور، مدفوعاً بالتقدم في التقنيات الجديدة.
"التغيير هو الضمان الوحيد"
وقال العبار الذي لعب دوراً محورياً في تأسيس العلامات التجارية الكبرى في دبي مثل إعمار العقارية ونون وإيجل هيلز وغيرها: "نحن نسعى للسيطرة على كل أعمال التجارة الإلكترونية. هناك منافسة جديدة كل يوم. لا يمكنك أن تظل مكتوف اليدين".
وأوضح العبار أن شركاته لا تتفوق على المنافسين فحسب، بل تتفوق على تقديراتها أيضاً. وقال: "نجدد ميزانيتنا كل عام".
وأضاف "نحن مدينون لهذه المدينة بالكثير. نحن ممتنون لها لوجود أعمالنا بها ولسمعتنا الطيبة".