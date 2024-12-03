مؤسس "نون": استقطاب أفضل المواهب سر نجاحنا

وقال العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن حريصون على تفاصيل المشاريع، وعلى كيفية استقطاب أفضل المواهب وكيفية التخلص من الموظفين "غير المفيدين". ونحن بارعون للغاية في ذلك. وإن التخلص من الموظفين "غير المفيدين" هو الأهم، لأنك إذا احتفظت بهم فستواجه عواقب تؤدي إلى الدمار. لذا فإننا لا ننتظر طويلاً".