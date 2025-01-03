مؤسس فريق المشي في الإمارات .. وسيط زواج ناجح
بدأ الأمر كمزحة عندما التقى الأزواج واحداً تلو الآخر وتزوجوا خلال رحلات المشي التي نظمها فريق إماراتي، حتى تولى مؤسس الفريق طواعية دور "خطابة" العصر الحديث، حيث يساهم في تسهيل روابط الزواج وتقديم طلبات الزواج خلال رحلات تسلق الجبال لعملائه.
وفي الأيام الخوالي، كان في كل مجتمع امرأة تلعب دور مدبرة الزواج، والمعروفة باسم "خطابة"، وكانت تتجول في الحي وتظهر صور التوافقات المحتملة للعائلات التي يعتبر أبناؤها وبناتها مؤهلين للزواج.
ومنذ تأسيسها في ديسمبر 2018، حرص مؤسسو "غراسب ذي أدفينشر" (Grasp the Adventure) على تعزيز الأنشطة الحلال الإيجابية داخل المجتمع، وإلهام المزيد من الناس للاستمتاع بالهواء الطلق بدلاً من عادات نمط الحياة غير الصحية مثل الشرب والحفلات. وتحاول المجموعة، التي تطلق على أعضائها اسم "غراسبرز"، غرس روح المرح العائلي في جميع أنشطتها ورحلاتها.
عندما لاحظ مؤسس المجموعة "يوسف العباسي" نمطاً يربط بين رفقاء الروح عند احتضان الطبيعة، بدأ بشكل غريزي في مساعدة الأزواج المحتملين على التواصل والزواج في النهاية.
"أعتقد أن الناس هم النسخة الأكثر صدقاً من أنفسهم عندما يمارسون رياضة المشي لمسافات طويلة وينعزلون في الجبال"، كما قال المصري البالغ من العمر 33 عاماً، "لذا، متى يكون الوقت أفضل للعثور على شريك الحياة؟"
كيف بدأ كل شيء
"في إحدى أمسيات عطلة نهاية الأسبوع، تلقيت اتصالاً من أحد العملاء وصديق يطلب منّي أن ألتقي به لتناول القهوة، وقال إنه لديه بعض الأخبار الجيدة ليشاركها معي"، كما يتذكر "العباسي".
واندهش عندما علم أن صديقه لم يكن وحيداً في المقهى، بل كان ينتظره مع عميلة أخرى، وسرعان ما أدرك أنها أصبحت زوجته.
"لقد التقيا في أول رحلة لنا في ذلك الشتاء. كانا كلاهما مهذبين، وأنيقين، وجميلين للغاية، لذا كنت متحمساً للغاية للأخبار، وحقيقة أن كل شيء بدأ في إحدى رحلاتي."
"كانت تلك بداية "أمسك الخطابة"، النكتة التي تحوّلت ببطء إلى حقيقة."
زوجا كليمنجارو
وفي حالة "إيونا دي مودسلي" و"نبيل حرب"، كان "العباسي" أول من أدرك أن الاثنين سيشكلان ثنائياً مثالياً، حتى قبل أن يلتقيا.
"انضم "نبيل" إلى "غراسب ذي أدفينشر" لأول مرة في عام 2019 خلال أول رحلة دولية لنا على الإطلاق في أوزبكستان. أتذكر أننا كنّا نجلس حول النار في إحدى الليالي عندما قلت له "أعتقد أنك وصديقتي العزيزة "إيونا" ستكونان ثنائياً رائعاً".
لقد نسي كلاهما المحادثة بعد فترة وجيزة، حتى بعد عامين احتاجت "إيونا" إلى توصيلة إلى إحدى الرحلات في رأس الخيمة، حيث كان "نبيل" يقود سيارته مع شقيقه.
"في تلك اللحظة قررت أن أرتدي قبعة "أمسك الخطابة" مرة أخرى وأرتب لهما أن يذهبا معاً."
وعندما ظهرت "إيونا" في منزل "نبيل" في الساعة الخامسة صباحاً من ذلك اليوم، قالت إن الأمر لم يكن "حباً من النظرة الأولى".
"لقد استقبلني أفراد عائلته بالكامل أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية. لقد قضيت معظم وقت الرحلة بالسيارة نائمة، ولم نقضِ أي وقت معاً أثناء الرحلة"، هكذا قالت البريطانية البالغة من العمر 31 عاماً.
"في نهاية الأمر، وقع بيننا خلاف أثناء رحلة العودة بالسيارة ولم أكن معجبة جداً بهذا الأمر."
وبعد أسبوعين، قالت إنه بدأ يتابعها على إنستغرام وأقنعها "بطريقة ما" بمقابلته.
"أدركت أنني استمتعت بصحبته، وأصبحنا لا ننفصل عن بعضنا البعض منذ ذلك الحين.
"أعتقد أنه عندما يلتقي شخصان من خلال أصدقاء مشتركين أو في مجموعات ذات اهتمامات متشابهة، فإن فرص التوافق تكون أعلى بكثير"، كما أوضحت مدربة اليوجا/البيلاتس وخبيرة استراتيجية التسويق.
واتفق "حرب" على أنهما لم يتفقا أثناء الرحلة وأنه أساء إليها بـ "تعليق صريح إلى حد ما"؛ واقترح أن يلتقيا بعد ذلك "فقط من أجل القيام بشيء ما أثناء الوباء".
وبعد بضعة أشهر، وقبل رحلة استكشافية إلى جبل كليمنجارو في أغسطس 2022، أخبر "حرب" "العباسي" أنه يرغب في التقدم لخطبة "فتاة أحلامه على سطح أفريقيا". وسارع "العباسي" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
في اليوم الرابع من الرحلة، وبعد تسلق الجبل للوصول إلى "المنظر الخلاب" في الأعلى، اختبأت المجموعة بسرعة بين الشجيرات مع كاميرات جاهزة، بينما انتظر المرشدون بصبر مع زجاجة من الشمبانيا الخالية من الكحول حتى وصول "إيونا" ووجدوا "نبيل" ينتظر على ركبة واحدة بخاتم ألماس.
قال المهندس الأمريكي اللبناني "حرب"، البالغ من العمر 33 عاماً: "كانت "إيونا" ترغب دائماً في الذهاب إلى كليمنجارو، لذلك كان من المنطقي أن نجعل هذه الرحلة مميزة للغاية ولا تُنسى لكلينا".
وتزوج الزوجان بعد تسعة أشهر في توسكانا بإيطاليا، حيث قام "العباسي" بتنظيم مراسم الزفاف.
السيد والسيدة سناكس
عندما اشتركت "راندا رضوان" في أول رحلة لها على الإطلاق، لم تكن تعلم أنها ستقابل زوجها المستقبلي بعد فترة وجيزة.
باعتبارها من محبي الوجبات الخفيفة، قامت طبيبة الأسنان البالغة من العمر 30 عاماً بإزالة كل الماء من حقيبة ظهرها لتوفير المزيد من الوجبات الخفيفة في تلك الرحلة في رأس السنة الجديدة، وهو عمل متهور وضعها وجهاً لوجه مع توأم روحها.
وفعل زوجها "خالد مصطفى"، المعروف بين أصدقائه منذ فترة طويلة باسم "خالد سناكس"، الشيء نفسه، وسرعان ما أصبحا يتنافسان على من لديه أفضل الوجبات الخفيفة على ذلك المسار.
"وكانت تلك شرارتنا الأولى، لذا فإن ما أثار علاقتنا كان حب الوجبات الخفيفة"، كما قالت وهي تضحك على الذكرى.
"عندما بدأت الحديث مع "خالد"، كان "يوسف" متحمساً جداً لنا وأتذكر أنه كان بمثابة المساعد لـ"خالد"؛ فقد أخبرني قصصاً عن كيف كان "خالد" يبذل قصارى جهده لمساعدة أشخاص لم يعرفهم حتى، وعن مدى نقاء قلبه.
واختتمت قائلة: "كان "يوسف" أيضاً ينظم أنشطة أخرى غير الرحلات حيث يجتمع الجميع، وهذا ساعدنا أيضاً في تعزيز علاقتنا".
وأعلن الثنائي خطوبتهما بعد عام في الأول من يناير 2024، وعقدا قرانهما في الصيف الماضي، ودعوا كل عضو تقريباً في "غراسب ذي أدفينشر" لمشاركة فرحتهم.
صورة الزوجين
كانت "إيمان مطيب" و"أحمد الدين" في نفس الرحلة عندما بدأت شرارتهما. رأى رجل الأعمال المصري الكندي البالغ من العمر 33 عاماً صورة لزوجته المستقبلية على حساب "غراسب ذي أدفينشر" على إنستغرام من رحلة قامت بها في عام 2013، والتي شارك فيها شقيقه أيضاً.
وقال إنه انجذب بشكل أساسي إلى الصورة التي قدمتها كامرأة قوية متواضعة تنطلق في رحلات استكشافية في الهواء الطلق مثل تسلق جبل كليمنجارو.
"إنها طريقة رائعة للتواصل مع الطبيعة، وهذا شيء مشترك بيني وبين "إيمان"."
بناءً على اهتمامه، تصرف "أحمد" وأرسل لها رسالة عبر إنستغرام.
وقالت "إيمان" (30 عاماً) "رأيت أنه مرتبط بـ"يوسف" و"غراسب"، لذا قررت أن أفتح رسالته وبدأنا نتحدث".
"كان هذا أمراً غير معتاد بالنسبة لنا لأننا عادةً ما نتمتع بخصوصية أكبر، لكن معرفة "يوسف" بشكل متبادل جعلتنا نشعر براحة أكبر بشأن الاستمرار في التعرف على بعضنا البعض"، كما أوضحت الطبيبة البريطانية الجزائرية.
"لاحظنا أننا نحب الطبيعة والحيوانات، "أحمد" من عشاق ركوب الخيل وكان يستمتع بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وكان من الرائع أن أرى رجلاً ناجحاً يتمتع بقيم مماثلة ولديه هوايات واهتمامات خارج المألوف."
في البداية، كان من الصعب على الزوجين أن يلتقيا شخصياً حيث كان كل منهما يعيش في قارتين منفصلتين، "كنت في المملكة المتحدة وكان "أحمد" قد انتقل للتو من كندا إلى مصر وكان يعمل على إعفائه العسكري ... لذلك مرّ بعض الوقت قبل أن نتمكن من الالتقاء".
والتقى الثنائي أخيراً في الإمارات العربية المتحدة برفقة أمهاتما وعدد من أصدقائهما من هواة المشي لمسافات طويلة، بما في ذلك "العباسي" الذي كان يعمل وسيطاً عندما اكتشف الاثنان بعضهما البعض لأول مرة عبر الإنترنت.
وتزوج "أحمد" و "إيمان" في المملكة المتحدة بعد عام واحد.