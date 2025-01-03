مؤسس فريق المشي في الإمارات .. وسيط زواج ناجح

في البداية، كان من الصعب على الزوجين أن يلتقيا شخصياً حيث كان كل منهما يعيش في قارتين منفصلتين، "كنت في المملكة المتحدة وكان "أحمد" قد انتقل للتو من كندا إلى مصر وكان يعمل على إعفائه العسكري ... لذلك مرّ بعض الوقت قبل أن نتمكن من الالتقاء".