مؤسسة نيجيرية تفوز بجائزة الشارقة لدعم اللاجئين

في ذلك الوقت، كان لدى ستانلي فقط 200 دولار في جيبه، وهو المبلغ الذي استخدمه لإطلاق المشروع. قال: "يا رجل، نحن على وشك الإفلاس، ولكن هل تعلم ماذا؟ إذا كنا سنفلس، فلنجعل ذلك في إطار مشروع ضخم."