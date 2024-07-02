مؤسسة جديدة لحماية حقوق الأطفال في الشارقة

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع في غزة حيث قُتل ما يقرب من 15 ألف طفل منذ بدء القتال في 7 أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية أنّ ما يصل إلى 21 ألف طفل ربما انفصلوا عن عائلاتهم أو فُقدوا.