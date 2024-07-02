مؤسسة جديدة لحماية حقوق الأطفال في الشارقة
أنشأت إمارة الشارقة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية"، وهي مؤسسة إنسانية جديدة تساعد على حماية الأطفال وخاصة أولئك المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية والفقر.
سُميت المنظمة على اسم نجل صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الراحل وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
وستُكرم مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية رؤية الشيخ الراحل في تعزيز عالم أكثر أماناً للأطفال.
وأعلنت سمو الشيخة جواهر عن إطلاق المؤسسة خلال برنامج "الخط المباشر" على إذاعة الشارقة. قائلة: "إنّ إنقاذ طفل واحد يعني حماية مجتمعات بأكملها ما يعني مستقبل البشرية".
وأضافت: "الأطفال هم تجسيد للأمل، وهم القادة و المبتكرون الذين سيشكلون اقتصادات الغد وتنميته وثقافته وعلومه وفنونه. وإذا واجهوا الأخطار والمحن، فإنّ مستقبل العالم معرض للخطر".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع في غزة حيث قُتل ما يقرب من 15 ألف طفل منذ بدء القتال في 7 أكتوبر من العام الماضي، وفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية أنّ ما يصل إلى 21 ألف طفل ربما انفصلوا عن عائلاتهم أو فُقدوا.
تعاون ضخم
وستتعاون المؤسسة مع الكيانات والمجتمعات المحلية وكذلك المنظمات الإنسانية العالمية لضمان وحماية حقوق الأطفال في المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.
وفي مرحلتها الأولية التي تمتد لثلاث سنوات، ستركز المنظمة جهودها على مناطق من الجنوب العالمي مما سيسمح لها بتقييم الاحتياجات والتحديات التي يواجهها الأطفال في هذه المناطق. يشير الجنوب العالمي بشكل عام إلى الدول النامية والمتخلفة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وبمجرد أن تكتسب فهماً أعمق، ستوسع نطاقها تدريجياً لتشمل مناطق ومجتمعات جديدة تحتاج إلى الدعم. ويضمن هذا التوسع المرحلي تخصيص موارد المؤسسة بشكل فعال وأن يكون لتدخلاتها تأثيراً مفيداً ودائماً على حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.
حماية الأطفال
كما أوضحت سمو الشيخة جواهر أنّ الشعور القوي بالمجتمع والدعم الاجتماعي في الشارقة هو الذي شجع على إنشاء هذه المنظمة. وقالت: "إنّ فهم مسؤوليتنا الجماعية تجاه بعضنا البعض هو بمثابة القوة الدافعة، حيث تزدهر المجتمعات عندما تكون الأسر مرنة ومتحدة، مما يضمن شعور كل فرد وخاصة الأطفال بالسلامة والأمن العميقين".
وستعمل المؤسسة على دعم السياسات ومعالجة الثغرات لضمان حماية الحقوق المكتسبة للأطفال بشكل أفضل. كما ستدعم جهود وإمكانيات المنظمات العاملة في مجال مكافحة استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المؤسسة مع المنظمات غير الحكومية لإجراء البحوث والمشاركة في رفع مستوى الوعي حول حقوق الأطفال المكتسبة.
كما أشارت سموها الى أن تعرض الطفل للخطر يقوّض قدرة المجتمع على الصمود. وقالت: "لقد أصبحت قضايا الأطفال من أكثر الشواغل الإنسانية إلحاحاً، مما يثير قلقاً عميقاً في ضميرنا الجماعي لا سيما في مواجهة الصراعات المتصاعدة والنزوح والفقر وعدم توفر الخدمات الأساسية".
وأضافت: "تمثل الطفولة فترة من البراءة وتتطلب الحب والرعاية والحماية التي لا تتزعزع. إنّ تطلعاتنا لغد أكثر إشراقاً تظل عالية عندما يحصل الأطفال على الرعاية والتنشئة والفرص التي يستحقونها".