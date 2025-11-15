مؤسسة "تحقيق الأمنيات" تمنح الأمل والسعادة للأطفال المرضى في دولة الإمارات

أخيرًا، رزقت فاتن بابنها محمد أنور. الفرح الذي طال انتظاره سرعان ما خيّم عليه القلق. قالت فاتن: "لم أكن أتوقع أن يكون الأمر بهذه الصعوبة. بعد 12 عامًا من الانتظار، كنت غاية في السعادة عندما علمت بحملي. لكن عندما وُلد محمد، اكتشفنا أنه يعاني من حالة نادرة."