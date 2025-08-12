مؤسسة الجليلة تُنقذ حياة 60 مريضاً ببرنامج زراعة الأعضاء

تم إنقاذ حياة 60 مريضاً من خلال عمليات زراعة الأعضاء منذ عام 2021 كجزء من حملة "تبرعك ينقذ حياة" التي أطلقتها مؤسسة الجليلة.

وأعلنت المؤسسة، وهي الذراع الخيرية لمؤسسة دبي للصحة، عن هذا الرقم قبيل اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 13 أغسطس.

منذ انطلاقها في أبريل 2021، دعمت الحملة 60 عملية زراعة أعضاء، منها 53 عملية زراعة كلى و7 عمليات زراعة كبد. من بين هؤلاء، 24 طفلاً مصاباً بالفشل الكلوي و5 أطفال مصابين بالفشل الكبدي.

وتتماشى هذه الجهود مع أهداف برنامج حياة، البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها، ويتم تنفيذها بالشراكة مع نظام الصحة الأكاديمي المتكامل التابع لهيئة الصحة في دبي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

برنامج دائم

وأعلن الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، أن الحملة تطورت الآن إلى مبادرة دائمة ضمن برنامج "عاون" التابع للمؤسسة، والذي يقدم المساعدة المالية للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي حرجة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، نؤكد التزامنا بدعم مرضى الفشل العضوي، ونتقدم بجزيل الشكر للمتبرعين الكرام، أفرادًا ومؤسسات، الذين ساهموا في الدورتين الأولى والثانية من حملة "تبرعك ينقذ حياة". ويمثل دعمهم نموذجًا راسخًا للتضامن الإنساني، حيث ساهمت الدورة الأولى وحدها في تمويل ما يقرب من 30% من جميع عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى في دبي.

كما قدّم شكره للمتبرعين الأحياء بالأعضاء ولأسر المتبرعين المتوفين، قائلاً: "برحمتكم، منحت الآخرين فرصة ثانية للحياة. نشكركم على كرمكم الاستثنائي".

تستمر مؤسسة الجليلة في استقبال التبرعات عبر منصة عون.

تغيير الحياة

ومن بين المستفيدين من الحملة المواطن يوسف جاشيم الذي أجرى عملية زراعة كلية.

عانى يوسف من إرهاق مستمر وألم متكرر، وكان يخضع لجلسات غسيل كلى منتظمة، مما أثر بشكل كبير على حياته اليومية وفرض عليه قيودًا غذائية صارمة. عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره، أبلغ الأطباء عائلته بضرورة إجراء عملية زرع كلية. ساعدت مؤسسة الجليلة العائلة في تغطية تكاليف العملية.

وبعد إجراء عملية الزرع، استعاد يوسف طاقته ولم يعد بحاجة إلى غسيل الكلى.

رولا طباع، مريضة أخرى استفادت من هذا البرنامج، كانت تخضع لغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مما تسبب لها بإرهاق جسدي ونفسي شديد. شُخِّصت حالتها لأول مرة عام ٢٠١٦، وخضعت لعدة عمليات جراحية.

تكفلت مؤسسة الجليلة بتكاليف جلسات غسيل الكلى والفحوصات الطبية لها، وأضافتها إلى برنامج زراعة الكلى.

بعد سنوات من الانتظار، تلقت رولا اتصالاً من الفريق الطبي غيّر حياتها، مؤكدةً موافقتها على العملية. وبفضل تفاني الفريق الطبي، نجحت عملية الزرع.

لقد تغيرت حياتها بشكل كامل بعد الجراحة، ولم تعد بحاجة إلى غسيل الكلى واستعادت قدرتها على الحركة بحرية والسفر والعيش بشكل مستقل.

عمليات زرع آمنة وناجحة

الدكتور أشرف الحناوي، استشاري جراحة زراعة الأعضاء في مؤسسة دبي الصحية، وأوضح أن الفريق الطبي يعمل بشكل تعاوني لتقييم كل من المتبرع والمتلقي بشكل شامل قبل عملية الزرع، مما يضمن أعلى معدلات النجاح الممكنة على المدى الطويل.

نُجري تقييمات شاملة لوظائف الكلى والتوافق المناعي بين المتبرع والمتلقي، بالإضافة إلى تقييمات طبية وجراحية مُفصلة تشمل فحوصات مخبرية وفحوصات تصويرية لضمان نجاح عملية الزرع. كما نتابع المرضى بانتظام بعد العملية لضمان الالتزام بخطة العلاج ومراقبة وظائف الكلى عن كثب.

ويخضع المتبرعون الأحياء لتقييمات دقيقة، بما في ذلك تقييم الكلى، والاختبارات الوظيفية، والفحص بحثًا عن أي حالات معدية أو سرطانية، بالإضافة إلى التقييمات النفسية والاجتماعية.

وأضاف أن جميع الحالات تخضع لمراجعة لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد أهلية المتبرع.