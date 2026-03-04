مؤسسة الإمارات للدواء: المخزون الطبي آمن وسلاسل التوريد تعمل بكفاءة

أكدت مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) يوم الأربعاء أن مخزون الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي، مُطمئنةً السكان بأن سلاسل توريد الأدوية في الدولة تعمل بشكل طبيعي.
وصرح معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بأن قطاع الأدوية في دولة الإمارات يعمل بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية.
وأشار معاليه إلى أن الدولة تحتفظ بمخزون استراتيجي صُمم لضمان توافر الأدوية الأساسية المطلوبة للمواطنين والمقيمين والزوار بكميات كافية لفترات طويلة.
وقال الهاجري: "تبنت دولة الإمارات أفضل السياسات والاستراتيجيات العالمية للحفاظ على مخزون استراتيجي يضمن توافر كافة الأدوية الأساسية"، مؤكداً أن تعزيز الأمن الدوائي يظل أولوية وطنية قصوى.