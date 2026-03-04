مؤسسة الإمارات للدواء: المخزون الطبي آمن وسلاسل التوريد تعمل بكفاءة

أكدت مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) يوم الأربعاء أن مخزون الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن وكافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي، مُطمئنةً السكان بأن سلاسل توريد الأدوية في الدولة تعمل بشكل طبيعي.