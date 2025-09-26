مؤثرون في الإمارات: نحن مبدعون لا تجار سلع ..والثقة تعود بالشفافية

وفقاً لها، يُنظر إلى المؤثرين غالباً على أنهم يركزون على التعاون القائم على المبيعات والذي قد يبدو ترويجياً بشكل مبالغ فيه، بينما يبني المبدعون محتوى أصيلاً متجذراً في علاقات مجتمعية حقيقية. وقالت: "عندما يتم التعامل مع المؤثرين كقنوات إعلامية، تتآكل الثقة. وعندما يتم التعامل معهم كمتعاونين، يتبع ذلك التأثير."

جاءت هذه النتائج في الاستطلاع السنوي السابع الذي أجرته Insight Discovery حول أسوأ سمعة مهنية في الإمارات، والذي كان تهيمن عليه تقليدياً شركات إصدار بطاقات الائتمان وشركات التوظيف. شهدت القائمة تحولاً كبيراً هذا العام، حيث احتل المؤثرون المرتبة الأولى. فخلال معظم السنوات الست الماضية، سيطرت شركات إصدار بطاقات الائتمان وشركات التوظيف على التصنيفات.

أشارت جريج إلى أن الإمارات حالة فريدة حيث يعد استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي أعلى من المتوسط العالمي. وقالت: "في العام الماضي، قال 81 في المائة من مستخدمي الإمارات إنهم اعتمدوا على المؤثرين في التوصيات المتعلقة بالطعام والموضة والجمال، مقارنة بـ 51 في المائة في المملكة المتحدة. من الواضح أن الجماهير هنا منفتحة على التأثير، لكن الطريقة التي نفذت بها الصناعة ذلك أدت إلى تراجع الثقة".

بالنسبة لها، تعود إعادة بناء المصداقية إلى الإبداع والاتساق. كما سلطت الضوء على أن المبدعين الأصغر حجماً غالباً ما يبنون ثقة أقوى لأنهم يتفاعلون بشكل أوثق مع جماهيرهم. وقالت: "غالباً ما يتمتع المبدعون المتناهون الصغر والصغار (Micro and nano creators) بثقة أقوى لأنهم قاموا برعاية مجتمعات متماسكة. ويمكن أن يكلف تعاون واحد غير متوافق سنوات من المصداقية".