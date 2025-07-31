مؤثرون: "تصريح المعلن" الجديد في الإمارات يمنح صناعة المحتوى "الشرعية المنشودة

اعتراف رسمي بقطاع صناعة المحتوى

قالت شذى فرح، صانعة محتوى مقيمة في دبي، إن التصريح الجديد يبعث برسالة قوية بأن صناعة المحتوى تُعترف بها كقطاع أعمال رسمي.

وأضافت: "إنها إشارة إلى أن الإمارات تتعامل مع صناعة المحتوى كقطاع أعمال مشروع، وهذا قد يكون جيداً على المدى الطويل، خاصة إذا فتح آفاقاً لحقوق وحماية أوضح لصانع المحتوى والعلامات التجارية."

فرح، التي لديها أكثر من 120,000 متابع على إنستغرام وأكثر من 521,000 على تيك توك تحت اسم المستخدم @byshazoya، قالت إنها بينما تتفهم المنطق وراء هذه الخطوة، إلا أنها لا تزال تتطلع لرؤية كيفية تطبيقها على أرض الواقع.

قالت فرح إنها لا تزال تنتظر مزيداً من التوضيح حول كيفية تطبيق التصريح عملياً، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى غير المدفوع والتمييز بين الهواة وصانعي المحتوى المحترفين. كما أثارت تساؤلات حول كيفية مراقبة القاعدة وإنفاذها بمجرد تطبيقها.

ومع ذلك، قالت إن المبادرة يمكن أن تساعد في جلب المزيد من الوضوح إلى فضاء الإعلانات الرقمية والتمييز بين من يتعاملون مع صناعة المحتوى كمهنة ومن يقومون بذلك بشكل عرضي.

وقالت: "الغرض منه هو مساعدتنا كصانعي محتوى في الإمارات وبناء هيكل واضح لمن هو جاد ومن ليس كذلك. ربما تكون خطوة ضرورية في هذه المرحلة."