مؤثرون : الإمارات مركزاً للابتكار والإلهام في صناعة المحتوى والسياحة بالمنطقة

وأوضحت، بصفتها صانعة محتوى، أن مواكبة أحدث التوجهات أمرٌ بالغ الأهمية، وإن كان صعبًا في بعض الأحيان. "المهم هو الالتزام بتخصصك وأسلوبك الشخصي. جمهوري مُعظمه في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لذا أتابع أحدث التوجهات، وأحرص دائمًا على أن يعكس محتواي شخصيتي ويتفاعل مع مجتمعي."

من أكثر ما يعجبني في كوني مبدعًا هنا هو عالمية التجربة. تلتقي بأشخاص من جميع أنحاء العالم وتستكشف جوانب مختلفة من المحتوى الذي يجذب شريحة واسعة من الجمهور. دبي، على وجه الخصوص، تبدو وكأنها بوتقة إبداعية - الجمال في كل مكان، وهي جذابة للغاية للتصوير.

وأكدت ماي أن هناك دائمًا شيئًا يحدث هنا، حتى في الصيف.

سواءً كنت تقضي وقتًا في أكوافنتشر، أو تسترخي على الشاطئ، أو تسبح ليلًا، فإن المدينة تُتيح باستمرار فرصًا جديدةً لإنشاء المحتوى. وهذا يُمثل تناقضًا صارخًا مع فترة إقامتي في كندا، حيث كنتُ أقضي ثمانية أشهر من الثلوج في المنزل دون الكثير من الأنشطة.

قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يشهد قطاع السفر في الشرق الأوسط نموًا هائلاً، حيث يتجاوز متوسط النمو السنوي 7% حتى عام 2030. وتُعد الرؤى الوطنية الجريئة، والتطورات الرائدة، وتعزيز التواصل، من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا الزخم".

بينما لا يزال المحتوى القصير مهيمنًا، يتزايد المحتوى الطويل. يجرب العديد من المبدعين أنواعًا من المحتوى الطويل والمتعمق، مما يتيح سردًا أكثر شخصية وتعبيرًا أصيلًا. بالإضافة إلى ذلك، يقول ستة من كل عشرة مبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنهم نشروا المزيد خلال العام الماضي حول قضايا تهمهم شخصيًا.

"ينصبُّ تركيزي بشكل كبير على دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يميل العديد من المبدعين القادمين إلى هنا من المملكة المتحدة أو أستراليا إلى تكييف محتواهم مع بلدانهم الأصلية. أما أنا، فجمهوري وهويتي كمبدعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متجذرتان في هذه المنطقة"، أضافت.

إيجابي حول الذكاء الاصطناعي

في الوقت نفسه، ازدادت المشاعر الإيجابية تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي، مع تحول المؤثرين بشكل متزايد من موقف محايد إلى التطبيق العملي والتجريب على نطاق أوسع. ينظر ما يقرب من نصف المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - 49% - إلى الذكاء الاصطناعي بإيجابية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 29% فقط في العام الماضي. يعتقد المبدعون الرقميون أن التأثير الأبرز للذكاء الاصطناعي سيكون ظهور أدوات وتحليلات أكثر تطورًا - ذكرها 63% - مما يُمكّنهم من أتمتة المهام المتكررة وتخصيص المزيد من الوقت لسرد القصص.

قال زياد حاصباني، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يستمر مشهد المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النضج، ورغم ازدياد المنافسة، تزداد ثقة منشئي المحتوى. وتتمحور المواضيع التي تدفع التفاؤل والتقدم حول الأصالة، وبناء المجتمعات، والتنويع الاستراتيجي من حيث المنصات وأنواع المحتوى وتحقيق الربح. ويمنح تقرير هذا العام العلامات التجارية رؤية أوضح حول ما يُقدّره منشئو المحتوى، وكيفية بناء شراكات أصيلة ومؤثرة وفعّالة ومستدامة."

من يجر عربة إلى منشئ محتوى في الإمارات: كيف غيّر فيديو فيروسي حياة هذا الشاب البالغ من العمر 24 عامًا؟ الإمارات تطلق ترخيصًا لـ "المؤثرين الماليين"، وتعفي منشئي المحتوى من رسوم الخدمة.