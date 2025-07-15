مأساة صلالة: عائلة إماراتية تفقد ثلاثة من أفرادها في حادث مروع والرضيعة في المستشفى

تم التعرف الآن على هوية المواطنين الإماراتيين الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حادث سير مروع في سلطنة عمان. حيث توفي كل من راشد غريب اليماحي، ضابط شرطة في الفجيرة، وزوجته جواهر محمد اليماحي، وحماته خديجة علي اليماحي في الحادث، بحسب ما ذكرت صحيفة الخليج.

وكان راشد، البالغ من العمر 25 عاماً، يعمل رقيب أول في المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الفجيرة. أما زوجته جواهر فكانت تبلغ 21 عاماً، وحماته خديجة 51 عاماً.

ولا تزال ابنتهما البالغة من العمر ثمانية أشهر تتلقى العلاج في مستشفى بسلطنة عمان، بينما أصيب عدة أفراد آخرين من العائلة ويتلقون العلاج. من بين الذين نُقلوا إلى مستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة: علي اليماحي، وزوجته شيخة الصريدي، وأولادهما دلال (4 سنوات)، ومحمد (7 سنوات)، وخديجة (سنة واحدة)، بالإضافة إلى شقيقي علي، صبيحة (15 عاماً) وحمد (18 عاماً).

تفاصيل الحادث المأساوي

وكانت "الخليج تايمز" قد أفادت في وقت سابق عن الحادث الذي وقع صباح الجمعة على طريق السلطان سعيد بن تيمور في ظفار بسلطنة عمان. كانت العائلة قد سافرت إلى صلالة لقضاء عطلة صيفية، لكن الحادث المأساوي وقع بعد 12 ساعة فقط من مغادرتهم الإمارات.

ودُفن الضحايا الثلاثة في الفجيرة يوم السبت بعد أن تم نقل جثامينهم من سلطنة عمان. وأُقيمت صلاة الجنازة في مسجد عبد الرحمن الناصر، تلاها الدفن في مقبرة الغب بدبا الفجيرة.

في تصريح لصحيفة الخليج، قال الأب ، غريب اليماحي: "على الرغم من ألم الفقد وصدمة رحيلهم، إلا أنني مؤمن بقضاء الله وقدره. الموت حقيقة نواجهها جميعاً، وكل ما يمكننا فعله هو الدعاء لهم بالمغفرة وللمصابين بالشفاء". وأضاف أن خطط العائلة لقضاء الإجازة تحولت إلى مأساة بعد ساعات قليلة من المغادرة.

وفقاً للشرطة العمانية، شمل الحادث ثلاث مركبات وأسفر عن خمس وفيات، بينهم عمانيان وثلاثة إماراتيين. كما أصيب أحد عشر آخرون، منهم تسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.

جهود الإعادة والتحذيرات

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنه تم نقل المصابين جواً إلى الإمارات بعد تلقيهم الرعاية الطبية الأولية في سلطنة عمان. وتم تنسيق عملية الإعادة والنقل الطبي من قبل الوزارة، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، والقوات المسلحة الإماراتية، وسفارة الإمارات في مسقط.

وحثت الوزارة مواطني الإمارات على توخي الحذر عند السفر براً والالتزام بقوانين المرور وحدود السرعة.

كما نعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وفاة راشد غريب اليماحي وقدمت تعازيها لعائلته عبر قنوات التواصل الاجتماعي، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.