مأساة "راديكا ياداف": ممثل هندي في دبي ينفي تورطه ويواجه حملة تشويه

دبي: ممثل هندي ينفي شائعات تورطه في قضية مقتل راديكا ياداف

أنعم الحق قال إن الصلة الوحيدة براديكا هي مقطع فيديو موسيقي قصير ظهرا فيه معًا - وهو مقطع ينتشر الآن على نطاق واسع عبر الإنترنت.

نُشرت في: السبت 12 يوليو 2025، 5:25 مساءً، تم التحديث: السبت 12 يوليو 2025، 5:30 مساءً

بقلم: مظهر فاروقي

قال الممثل والمغني الهندي "أنعم الحق"، الذي انتقل مؤخرًا إلى دبي، إنه في حالة صدمة بعد تورطه في جدل حول مقتل لاعبة التنس السابقة راديكا ياداف - وهي امرأة قال إنه التقى بها مرة واحدة فقط في تصوير فيديو موسيقي قصير قبل أكثر من عام.

صرح الشاب البالغ من العمر 27 عامًا لـ "خليج تايمز" يوم السبت (12 يوليو): "لقد رأيت هذا النوع من الأشياء يحدث للناس في الأفلام. الآن يحدث لي." وأضاف: "يبدو الأمر ككابوس، وآمل أن أستيقظ منه."

يُزعم أن راديكا، 25 عامًا، قُتلت بالرصاص على يد والدها، ديباك ياداف، في منزلهما في غوروغرام في 10 يوليو. ويُقال إنها كانت تعد وجبة لعيد ميلاد والدتها عندما أُطلقت عليها أربع رصاصات في ظهرها. وقد اعترف والدها، 49 عامًا، بالقتل، حيث استشهد المحققون بـ "الضغط الاجتماعي، الأنا، والعقلية الذكورية كعوامل مساهمة".

نفي قاطع للشائعات

قال أنعم إن الصلة الوحيدة براديكا هي مقطع فيديو موسيقي قصير ظهرا فيه معًا - وهو مقطع ينتشر الآن على نطاق واسع عبر الإنترنت. ويخشى أن يتم استغلاله لتغذية روايات لا أساس لها وغير مؤسسة.

قال الممثل: "يزعجني بشكل خاص أن يتم تحويل هذا الأمر إلى قصة هندوسية-مسلمة مع عبارات مثل جهاد الحب تُلقى بشكل عرضي. لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. عملنا معًا مرة واحدة، وهذا كل شيء. كل شيء آخر هراء."

أوضح أنعم أن حدث التنس الذي سمع فيه لأول مرة عن راديكا أقيم في نيودلهي، وليس دبي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الهندية بالخطأ. في ذلك الوقت، كان مقيمًا في مومباي ويعمل رئيسًا إبداعيًا للدوري الهندي الممتاز للتنس. "ذكر أحدهم لاعبة تنس شابة كانت مهتمة بالتمثيل. لم ألتق بها حينها. لقد تابعنا بعضنا البعض فقط على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك، كما يفعل الكثيرون."

لم يلتقيا شخصيًا إلا بعد عام، أثناء اختيار ممثلين لفيديو موسيقي في نويدا. "كانت تلك هي المرة الأولى والوحيدة التي التقيت فيها براديكا وجهًا لوجه. جاءت في سيارة مع والدتها، تبادلنا التحيات، وبدأنا التصوير،" قال. "استمر التصوير خمس أو ست ساعات على الأكثر. بعد ذلك، لم نلتق شخصيًا أبدًا."